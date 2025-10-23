Montealegre, el “camaleón” jurídico al servicio del Gobierno Petro: de consulta popular a una Constituyente

Desde su entrada al Gobierno Nacional como jefe de cartera en junio de este año, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha sido alfil fundamental del presidente Gustavo Petro para promover sus reformas, proyectos y defenderlo ante el ojo público.
En su más reciente intervención, Montealegre anunció desde China la presentación del proyecto de ley que convoca a una Asamblea Nacional Constituyente con 71 delegatarios, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres.
No ha parado desde que entró. Ha sido mano derecha, junto con el ministro del Interior, Armando Benedetti, del presidente. Desde que llegó a la Casa de Nariño estuvo liderando la propuesta de consulta popular en la que ha insistido tanto el Gobierno