Estudiantes de colegio público en Copacabana marcharon porque no tienen personal de aseo: “Los niños se enferman porque evitan usar los baños”

Los estudiantes y padres de familia se manifestaron este jueves por las calles del municipio. Gobernación de Antioquia dice que el problema estará resulto la próxima semana.

    Estudiantes de la Institución Educativa La Trinidad piden que se les garantice el servicio de aseo en su colegio. FOTO: CORTESÍA PADRES DE FAMILIA
El Colombiano
23 de octubre de 2025
bookmark

A los estudiantes de la Institución Educativa La Trinidad, de Copacabana, les toca limpiar sus propios sanitarios. Esa es la queja que tiene desde hace meses la comunidad educativa de esta institución y por la cual salieron a marchar pacíficamente este jueves desde por la mañana.

Según dicen, desde marzo no tienen servicio de aseo en la institución y le han pedido insistentemente una solución a la Gobernación de Antioquia, que es la entidad encargada de garantizar el servicio educativo en este municipio del Valle de Aburrá, sin una solución hasta el momento.

Puede leer: 78% de los estudiantes de primero de primaria de Antioquia están por debajo del estándar mundial en lectura

“A mí como mamá no me gustaría que mi hija vaya a lavar baños en una institución donde se supone que van a adquirir conocimiento”, asegura Claudia Córdoba, una de las madres que apoyó la manifestación pacífica.

Y es que los cerca de 1.200 estudiantes de esta institución educativa se han tenido que dividir en grupos y turnarse las labores del aseo en el colegio.

La comunidad alega que desde marzo no tienen personal de aseo general en la institución y les ha tocado a ellos mismos hacerse cargo de la situación.

Según averiguó el medio Q´Hubo, incluso la rectora, los docentes y el personal administrativo de la institución han tenido que hacer vacas para pagar de sus salarios personas particulares que ayuden con la limpieza de la institución.

Le puede interesar: El algoritmo que enferma: redes sociales y celulares agravan la crisis de salud mental en adolescentes

“Los niños y las niñas se están enfermando por evitar usar los baños, las clases de los grupos que están cerca de las unidades sanitarias son bastante difíciles por los olores, las clases se ven perjudicadas cuando tenemos que pedir a los estudiantes que hagan el aseo de corredores, los implementes de aseo se deterioraron y perdieron con mucha rapidez”, se lee en un comunicado difundido por los padres de familia.

Ante esta crítica situación, y después de que se difundieran por redes sociales las fotos y videos de la manifestación donde los estudiantes llevaban consignas como “Tenemos derecho a un espacio limpio”, desde la Secretaría de Educación departamental aseguraron que se comunicaron con las directivas de la Institución Educativa La Trinidad e informaron que tenían reporte “de que faltan dos personas para los servicios de aseo”.

Desde la Gobernación señalaron que “una de ellas llegará a la IE el martes luego de surtir el proceso de contratación. La otra persona que adelantaba el proceso de contratación desistió y esto implicó iniciar nuevamente el proceso”.

Se comprometieron a que el personal de aseo estará contratado a más tardar al finalizar la próxima semana.

