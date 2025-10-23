“Dejen la cobardía y debatan”: MinTrabajo lanza crítica a la Andi y Fenalco, y revela pistas sobre el salario mínimo

En el marco de la edición número 35 del Congreso de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio a conocer algunas de las expectativas del Gobierno frente a la negociación del salario mínimo para el próximo año.
El funcionario recordó que, tal como lo establece la Constitución, a partir de la primera semana de noviembre debe ser convocada la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia en la que participan representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.
Sanguino señaló que esperan la participación de todos los miembros de la comisión y anunció que han solicitado el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el proceso de concertación.