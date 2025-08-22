x

Atención | Detuvieron a alias Mocho, señalado coordinador de ataque en Cali: tenía orden de captura vigente

El hombre ya tenía órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio. Está vinculado a actos delictivos registrados en junio.

    El hombre sería responsable de la seguidilla de ataques en Valle y Cauca del pasado 10 de junio. FOTO CORTESÍA
Juan Pablo Patiño
Juan Pablo Patiño

Actualidad

22 de agosto de 2025
bookmark

Dionar Mancilla Flórez, alias Mocho, señalado cabecilla de las milicias urbanas en el Valle del Cauca, fue capturado. El hombre es señalado como posible coordinador del ataque con explosivos que dejó seis personas muertas y 79 heridos frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali.

El detenido, según la fuerza pública, es el encargado de coordinar las milicias urbanas del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, facción que obedece a las órdenes de alias Iván Mordisco.

Lea más: ¡Doloroso! Así fue el temible ataque de las disidencias que dejó 6 muertos y 71 heridos frente a base aérea en Cali

Sobre las 2:50 de la tarde de este 21 de agosto, detonó un camión cargado con explosivos frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Entre las víctimas mortales hay una mujer embarazada, un menor de edad y un taxista.

El Mocho, de 31 años, ya tenía órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio.

Entérese: En fotos | ¿Quién es alias Sebastián, el señalado disidente capturado en Cali en el atentado terrorista de las disidencias de las Farc?

Es el señalado articulador de la seguidilla de explosivos que ocurrieron el 10 de junio pasado en Valle y Cauca que dejó 8 muertos y 62 heridos. Ese día, los disidentes ejecutaron 24 atentados en un lapso de cinco horas.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es señalado de coordinar actividades ilícitas como extorsiones y secuestros en los municipios de Cali y Valle.

Perfil Mocho by Juan Pablo Patiño

