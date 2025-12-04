Nuevamente hurtan equipos médicos de un hospital, esta vez en Bello

El reciente hurto de un desfibrilador en la sede Rosalpi de la E.S.E. BelloSalud, en Bello, resume perfectamente el refrán que dice: al caído, caerle.

El robo encendió nuevamente las alarmas sobre la vulnerabilidad de los equipos médicos esenciales dentro de las instituciones públicas de salud. Este hecho no solo representa una pérdida económica significativa, sino que además deja expuestos a los usuarios a riesgos considerables en caso de una emergencia cardiaca, toda vez que Bellosalud atiende cientos de usuarios entre los que se cuentan más de 80.000 de Savia Salud y más de 13.000 usuarios de la Nueva EPS.

Según comentó el gerente de la entidad –César Arango Serna– el desfibrilador sustraído es un equipo vital para intervenir en un paro cardiorrespiratorio. El elemento hurtado se hallaba instalado en el carro de paros del servicio de hospitalización, un dispositivo móvil que se desplaza por distintas áreas y que contiene insumos críticos para atender emergencias.





Arango detalló que el robo ocurrió el lunes, alrededor de las 4:37 p.m. De acuerdo con lo observado en las cámaras de seguridad, a esa hora el personal de salud ya había disminuido y el área presentaba poca afluencia, situación que los delincuentes aprovecharon. Las grabaciones muestran a dos individuos que habían visitado la sede días antes, aparentemente para estudiar el entorno. En el momento en que el servicio quedó sin presencia de profesionales, los sujetos accedieron al área de hospitalización y sustrajeron el equipo, ocultándolo posteriormente en un morral para facilitar su traslado.

Este es el equipo hurtado. Si llega a verlo por favor avise a las autoridades. FOTO: Cortesía.





Cabe destacar que la sede Rosalpi es la única que ofrece servicios de urgencias y hospitalización, además de la atención primaria. Por normatividad, estos servicios no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia.