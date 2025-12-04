¿Qué se sabe de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el caso de la mujer señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá.

El organismo investigador había dicho en ese entonces que las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal, un hallazgo que permitió avanzar en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de la principal sospechosa identificada como Zulma Guzmán Castro, quien sería una reconocida empresaria.

El caso ocurrió entre el 5 y el 9 de abril de este año, en el norte de la capital, cuando las menores comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.

Varias menores del mismo colegio tuvieron una reunión social en la casa de una de ellas, pero horas después, cuatro de los asistentes presentaron síntomas de intoxicación y fueron llevadas a la Fundación Santa Fe.

Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto.