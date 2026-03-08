x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Más de 80 capturados y unos 4.000 millones de pesos fueron incautados durante la jornada electoral

Según el presidente Gustavo Petro, hubo un “aumento del 550 % en las capturas por incautación de dinero”, una estadística que se consolidó al contrastar las apenas 8 detenciones materializadas por este motivo.

  • Según el gobierno, hubo un incremento del 109 % en capturas por delitos electorales. Foto: Camilo Suárez
    Según el gobierno, hubo un incremento del 109 % en capturas por delitos electorales. Foto: Camilo Suárez
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La jornada electoral de este domingo dejó varias capturas relevantes y millonarias incautaciones de dinero en medio de los operativos de control desplegados por las autoridades en todo el país. Uno de los casos más llamativos fue la detención del exgobernador del Amazonas y candidato a la Cámara, Víctor Hugo Moreno Bandeira, sorprendido con 15 millones de pesos en efectivo cuando se movilizaba en su vehículo en inmediaciones del aeropuerto de Leticia.

De acuerdo con la investigación, cuando patrulleros de la Policía Nacional de Colombia se acercaron para realizar un control, Moreno habría intentado arrojar el dinero a una zona boscosa. Por estos hechos, un fiscal de la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que no aceptó. Un juez de control de garantías le impuso medidas no privativas de la libertad. El dinero fue incautado.

En la misma jornada también fue capturado el candidato al Senado Camilo Gómez Castro, quien fue detenido cuando acudió a votar. Su caso estaría relacionado con el proceso que adelantan las autoridades contra la red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

En total, las autoridades reportaron la captura de 88 personas por delitos electorales durante la jornada, además de la incautación de 3.761 millones de pesos.

De acuerdo con las autoridades, 19 capturas correspondieron directamente a delitos electorales, registradas en Bogotá (8), Antioquia (4), Tolima (3), Bolívar (2), Cauca (1) y Caldas (1). Entre las conductas investigadas están corrupción al sufragante, favorecimiento de voto fraudulento, constreñimiento al elector, fraude al sufragante y voto fraudulento.

Adicionalmente, se ejecutaron 18 capturas por orden judicial en Bogotá (7), Antioquia (3), Bolívar (2), Atlántico (2), Cauca (1), Meta (1), Norte de Santander (1) y Huila (1) por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación informó que recibió 1.379 denuncias o quejas relacionadas con posibles irregularidades en el proceso electoral en todo el país.

“Es necesario fortalecer los procesos de selección de candidatos y asumir la responsabilidad ética y política en la entrega de avales”, señaló Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.

Entérese: Urgente: Paloma Valencia es la virtual ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia

Las autoridades indicaron que varios de los casos, especialmente los relacionados con la incautación de dinero, continúan en indagación para establecer su origen y si estaban destinados a la compra de votos u otras prácticas ilegales durante la jornada electoral.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida