Miguel Polo Polo y Laura Gallego, entre los “quemados” en las elecciones a la Cámara

Los candidatos no lograron la votación suficiente en sus coaliciones y circunscripciones para obtener una curul en la Cámara de Representantes.

    Estos fueron los quemados en las elecciones legislativas de 2026. Laura Gallego Solís y Miguel Polo Polo fueron algunos de ellos. FOTOS: Colprensa – redes sociales
El Colombiano
08 de marzo de 2026
bookmark

Las elecciones legislativas del 8 de marzo trajeron varias sorpresas en el panorama de la Cámara de Representantes, pues entre los “quemados” apareció el polémico Miguel Polo Polo, quien buscaba reelegirse por la circunscripción especial de comunidades afrodescendientes (curules afro).

El candidato había obtenido su curul en 2022 con el aval del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo, con cerca de 40 mil votos, lo que le permitió ocupar una de las dos curules afro en la Cámara de Representantes de Colombia.

Sin embargo, tras renunciar a esa organización, se inscribió nuevamente para las legislativas de 2026 con el aval del Consejo Comunitario La Gran Vía de los Remedios, con la intención de reelegirse.

Lea también: Exseñorita Antioquia Laura Gallego no aparece registrada como abogada

No obstante, esta organización no obtuvo los votos suficientes para alcanzar una curul. Lo mismo ocurrió con otras candidaturas avaladas por organizaciones como el Partido Ecologista Colombiano, el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Limones, Afroemprendimiento, la Fundación Orsuba y Cristianos por Colombia Afros, entre otras.

Laura Gallego Solís también se “quemó” para la Cámara de Representantes

Otra de las “quemadas” en la carrera por la Cámara de Representantes de Colombia fue la exseñorita Antioquia Laura Gallego Solís, quien cobró notoriedad tras aparecer en videos en redes sociales en los que planteaba escenarios violentos relacionados con los precandidatos presidenciales Abelardo De La Espriella y Santiago Botero.

La exreina del Concurso Nacional de Belleza de Colombia fue protagonista de un video en el que preguntaba a los precandidatos a quién “preferían darle una bala”, señalando como posibles objetivos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y al presidente Gustavo Petro.

Gallego participó en la coalición liderada por Cambio Radical, junto con el Partido de la U, Salvación Nacional y Verde Oxígeno. Sin embargo, también quedó por fuera al ocupar el puesto 106 de la lista y no obtener los votos suficientes para alcanzar una curul en la Cámara por el departamento de Antioquia.

Entre los candidatos que tampoco lograron llegar a la Cámara figura además Luis Bernardo Vélez Montoya, exconcejal de Medellín, quien se presentó en la coalición integrada por la Alianza Verde, En Marcha y la Alianza Social Independiente (ASI), pero tampoco alcanzó la votación necesaria para obtener una curul.

Siga leyendo: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia

