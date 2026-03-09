x

¿Votó el 8 de marzo? Así los trabajadores pueden reclamar su medio día libre

Si votó el domingo, según la Registraduría, tiene hasta el 8 de junio para pedir su media jornada libre en su trabajo. También puede aprovechar descuentos en pasaporte, matrícula y más.

  Recuerde que el certificado electoral no es solo un recuerdo del día que fue a votar. Es un documento con respaldo legal que le da derechos concretos. FOTO: Camilo Suárez
    Recuerde que el certificado electoral no es solo un recuerdo del día que fue a votar. Es un documento con respaldo legal que le da derechos concretos. FOTO: Camilo Suárez
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
Más de 20 millones de colombianos, exactamente 20.900.614 de los 41.287.084 habilitados, con una participación del 50,62%, fueron a las urnas el este domingo 8 de marzo para elegir Congreso y participar en las consultas interpartidistas.

A cada uno le entregaron un certificado electoral. Ese documento, que muchos guardan o pierden sin pensarlo dos veces, tiene un valor real. La ley colombiana lo convierte en la llave para acceder a varios beneficios.

El más inmediato y el que más interesa a los trabajadores colombianos es la media jornada de descanso remunerada. Pero también trae beneficios como descuentos en pasaporte, en matrícula universitaria, ventajas en concursos del Estado y hasta rebajas en el servicio militar. Acá le explicamos todo.

Entérese: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

El medio día libre: tiene plazo hasta el 8 de junio

El artículo 3 de la Ley 403 de 1997 estipula que quien ejerció su derecho al voto tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerada. Es decir, su empleador está obligado a reconocérsela.

Pero hay dos condiciones importantes que no puede perder de vista. Primera, ese beneficio solo se puede disfrutar dentro del mes siguiente a la votación. Como las elecciones fueron el 8 de marzo de 2026, el plazo máximo es el 8 de junio de 2026. Después de esa fecha, el derecho se vence.

Segunda, no puede tomarse cualquier día a su antojo. La ley exige que la fecha se acuerde con el empleador. No es usted solo quien decide cuándo se toma ese medio día.

El paso a paso para pedir el medio día remunerado

1. Asegúrese de tener su certificado electoral a mano.

2. Llévelo al área de recursos humanos de su empresa o presénteselo directamente a su jefe inmediato.

3. Acuerde con ellos la fecha en que disfrutará ese descanso, siempre dentro del plazo legal.

Siga leyendo: Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado

Más beneficios por votar el 8 de marzo al Congreso

El certificado electoral abre más puertas de las que la mayoría imagina. Estos son los otros beneficios que consagra la ley:

-En educación, si usted es estudiante de una institución de educación superior oficial, tiene derecho a un descuento del 10% en el valor de la matrícula. Algunas instituciones privadas también aplican este beneficio, aunque no están obligadas por ley.

Además, en caso de empate en los exámenes de admisión a universidades públicas o privadas, usted será preferido frente a quienes no votaron sin justificación.

-En trámites del Estado, puede obtener un 10% de descuento en la expedición del pasaporte durante los cuatro años siguientes a la votación, aunque este beneficio solo se puede usar una vez.

-También aplica un 10% de descuento en el trámite del pasado judicial y en la expedición y duplicados de la Libreta Militar. Y si necesita un duplicado de cédula a partir del segundo, también tiene un 10% de descuento.

-En empleos públicos, si se presenta a un concurso para un cargo de carrera del Estado y queda empatado en puntaje con otro candidato que no votó, usted tiene preferencia. Lo mismo aplica para la adjudicación de becas educativas, predios rurales o subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, siempre que haya igualdad de condiciones en concurso abierto.

-Para soldados y auxiliares de policía, quienes hayan votado antes de ser reclutados pueden acceder a una rebaja en el tiempo de servicio militar. Un mes menos para soldados bachilleres o auxiliares de policía bachiller, y dos meses menos para soldados campesinos o soldados regulares.

Además: Reposición: ¿Cuánto podrían recibir los candidatos de consultas y Congreso por cada voto válido obtenido?

