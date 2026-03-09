¿Votó el 8 de marzo? Así los trabajadores pueden reclamar su medio día libre

Más de 20 millones de colombianos, exactamente 20.900.614 de los 41.287.084 habilitados, con una participación del 50,62%, fueron a las urnas el este domingo 8 de marzo para elegir Congreso y participar en las consultas interpartidistas. A cada uno le entregaron un certificado electoral. Ese documento, que muchos guardan o pierden sin pensarlo dos veces, tiene un valor real. La ley colombiana lo convierte en la llave para acceder a varios beneficios. El más inmediato y el que más interesa a los trabajadores colombianos es la media jornada de descanso remunerada. Pero también trae beneficios como descuentos en pasaporte, en matrícula universitaria, ventajas en concursos del Estado y hasta rebajas en el servicio militar. Acá le explicamos todo. Entérese: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

El medio día libre: tiene plazo hasta el 8 de junio

El artículo 3 de la Ley 403 de 1997 estipula que quien ejerció su derecho al voto tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerada. Es decir, su empleador está obligado a reconocérsela. Pero hay dos condiciones importantes que no puede perder de vista. Primera, ese beneficio solo se puede disfrutar dentro del mes siguiente a la votación. Como las elecciones fueron el 8 de marzo de 2026, el plazo máximo es el 8 de junio de 2026. Después de esa fecha, el derecho se vence. Segunda, no puede tomarse cualquier día a su antojo. La ley exige que la fecha se acuerde con el empleador. No es usted solo quien decide cuándo se toma ese medio día.

El paso a paso para pedir el medio día remunerado

1. Asegúrese de tener su certificado electoral a mano. 2. Llévelo al área de recursos humanos de su empresa o presénteselo directamente a su jefe inmediato. 3. Acuerde con ellos la fecha en que disfrutará ese descanso, siempre dentro del plazo legal. Siga leyendo: Pacto Histórico crece y Centro Democrático revive: así se reconfigura el Senado

Más beneficios por votar el 8 de marzo al Congreso