¿Votó el 8 de marzo? Así los trabajadores pueden reclamar su medio día libre

Más de 20 millones de colombianos, exactamente 20.900.614 de los 41.287.084 habilitados, con una participación del 50,62%, fueron a las urnas el este domingo 8 de marzo para elegir Congreso y participar en las consultas interpartidistas.
A cada uno le entregaron un certificado electoral. Ese documento, que muchos guardan o pierden sin pensarlo dos veces, tiene un valor real. La ley colombiana lo convierte en la llave para acceder a varios beneficios.
El más inmediato y el que más interesa a los trabajadores colombianos es la media jornada de descanso remunerada. Pero también trae beneficios como descuentos en pasaporte, en matrícula universitaria, ventajas en concursos del Estado y hasta rebajas en el servicio militar. Acá le explicamos todo.
