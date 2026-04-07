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Las medidas que el Ministerio del Trabajo le ordenó a Caracol Televisión por denuncias de presunto acoso sexual

La cartera había realizado una visita de inspección para evaluar la situación conforme a las denuncias de presunto acoso sexual contra dos presentadores de Noticias Caracol.

  • Estas son las medidas que impuso el Ministerio del Trabajo a Caracol Televisión tras denuncias de presunto acoso sexual. FOTO: Ministerio del Trabajo
    Estas son las medidas que impuso el Ministerio del Trabajo a Caracol Televisión tras denuncias de presunto acoso sexual. FOTO: Ministerio del Trabajo
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El Ministerio del Trabajo emitió un documento en el que ordena una serie de medidas preventivas de cumplimiento a Caracol Televisión, luego de la visita de inspección realizada el 26 de marzo en las instalaciones del canal.

Cabe recordar que estas acciones de la cartera tienen como origen los presuntos casos de acoso sexual en los que estarían involucrados Jorge Alfredo Vargas, presentador de la emisión de la noche, y Ricardo Orrego, periodista y presentador de deportes, a quienes despidieron tras encenderse las alarmas por los hechos de los cuales son señalados.

Lea también: MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual

En el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026 se establece una serie de solicitudes tras identificar “riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras”. Estas medidas buscan evitar que se presenten afectaciones en los espacios laborales, con el fin de garantizar la protección de los derechos laborales, en especial cuando se adviertan riesgos de vulneraciones relacionadas con condiciones dignas y justas de trabajo.

Aunque en la visita se constató que el medio de comunicación cuenta con canales para recibir quejas o denuncias por posible acoso sexual, estos mecanismos no serían suficientes, puesto que “no garantizan por sí mismos la eliminación de barreras estructurales para la denuncia, particularmente en contextos de relaciones de poder, temor a represalias o desconfianza institucional”.

Entérese: Caracol Televisión anunció “investigación independiente” por presunto acoso sexual; una exmagistrada auxiliar asumirá los casos

El Ministerio también reveló que, tras los testimonios recogidos durante la diligencia, se evidenció que “las conductas de acoso sexual no se presentan como hechos aislados, sino como situaciones reiteradas y conocidas entre las trabajadoras”.

El Ministerio del Trabajo visitando las instalaciones de Caracol Televisión. FOTO: Ministerio del Trabajo
El Ministerio del Trabajo visitando las instalaciones de Caracol Televisión. FOTO: Ministerio del Trabajo

Estas acciones habrían sido objeto de comentarios colectivos y reconocimiento informal; sin embargo, esto no significa que, al conocerse la situación, se activaran los mecanismos de denuncia de manera adecuada, ya que en parte se evidenció “un fenómeno de subregistro y silenciamiento”.

“El testimonio rendido por una de las presuntas víctimas da cuenta de la existencia de patrones repetitivos de conducta, consistentes en acercamientos no consentidos, ciberacoso y comportamientos invasivos en contextos de aislamiento laboral, así como la identificación de múltiples víctimas que habrían experimentado situaciones similares, algunas de las cuales optaron por no formalizar denuncias debido al presunto temor y a la percepción de ineficacia de las rutas internas”, se lee en el documento.

Por tal motivo, el Ministerio del Trabajo pidió al canal de televisión que implemente medidas orientadas a garantizar la protección de las denunciantes, presuntas víctimas y testigos. También ordenó adoptar lineamientos de reparación integral dirigidas a las personas afectadas.

Esto incluye realizar una investigación interna para determinar las circunstancias en las que se filtraron o divulgaron los hechos relacionados con las denuncias de presunto acoso sexual, los cuales deberán estar identificados junto con las posibles fallas en los protocolos de confidencialidad, las áreas o personas intervinientes y los riesgos derivados de dicha situación.

Siga leyendo: Defensoría del Pueblo asegura que el 41 % de víctimas de acoso sexual en contextos de poder no denuncia

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