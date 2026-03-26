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MinTrabajo realizó inspección en Caracol TV y ampliará revisión a RCN y RTVC por denuncias de presunto acoso sexual

La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, hizo presencia en las instalaciones de Caracol Televisión para abordar temas pedagógicos relacionados con la convivencia laboral y la prevención de casos de acoso sexual.

  • El Ministerio del Trabajo hizo presencia en las instalaciones de Caracol Televisión tras denuncias de presunto acoso sexual al interior de la compañía. FOTO: Ministerio del Trabajo
    El Ministerio del Trabajo hizo presencia en las instalaciones de Caracol Televisión tras denuncias de presunto acoso sexual al interior de la compañía. FOTO: Ministerio del Trabajo
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Ministerio de Trabajo informó este jueves que, por orientación del ministro Antonio Sanguino, se dio inicio al Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación.

Esto se debe a las recientes denuncias de presunto acoso sexual ocurridas al interior de las instalaciones de Caracol Televisión y a los hechos que involucran a Hollman Morris en su función como director de RTVC.

Lea también: Caracol Televisión anunció “investigación independiente” por presunto acoso sexual; una exmagistrada auxiliar asumirá los casos

El ente enfatizó que este mecanismo está orientado a prevenir casos de acoso sexual y riesgos laborales dentro de los medios, así como a garantizar entornos de trabajo seguros, “dignos y libres de violencias, conforme a la normativa nacional e internacional vigente”.

Las revisiones ya se realizaron en Caracol Televisión y continuarán en otros medios como RCN, RTVC con el fin de abarcar en profundidad la coyuntura que ha encendido las alarmas en el país.

Esta inspección se desarrolla en tres momentos:

Primera fase: revisión documental de protocolos, reglamento interno de trabajo y rutas de atención frente al acoso y la violencia.

Segunda fase: recorrido por las instalaciones para verificar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como espacios identificados como potencialmente inseguros, y diálogo directo con trabajadoras y trabajadores.

La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, visitó las instalaciones de Caracol Televisión. FOTO: Ministerio del Trabajo
La viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, visitó las instalaciones de Caracol Televisión. FOTO: Ministerio del Trabajo

Tercera fase: apertura de espacios de diálogo privado con la viceministra de Relaciones Laborales, Sandra Muñoz, para escuchar de manera confidencial a quienes deseen compartir sus experiencias.

Lea aquí: El fin del “matrimonio profesional” de Malú y Jorge Alfredo Vargas

La jornada también consiste en crear espacios de pedagogía con el personal para sensibilizar sobre el acoso laboral y sexual, sus impactos y lasrutas de atención disponibles.

La viceministra Muñoz señaló que “la finalidad de esta inspección no es emitir sanciones, es hacer queeste lugar de trabajo sea mejor. Si acá están fallando, ustedes tendrán que trabajar en adecuarlo y cumplir con las normas que garanticen los derechosde las y los trabajadores”.

Lea más: La denuncia de “Alerta” por presunto acoso sexual en Caracol que hoy resuena

Del mismo modo, el Ministerio hizo un llamado a los trabajadores para que utilicen las rutas de denuncia disponibles en caso de presentarse situaciones de acoso sexual o laboral, las cuales buscan garantizar atención integral, confidencialidad y protección frente a posibles represalias.

1. Comité de Convivencia Laboral de la empresa

2. Ministerio del Trabajo (Inspección Laboral)

3. Procuraduría General de la Nación (sector público)• Fiscalía General de la Nación (en casos de acoso sexual)

4. Acción de tutela, cuando se vulneren derechos fundamentales

El Ministerio del Trabajo visitó las instalaciones de Caracol Televisión. FOTO: Ministerio del Trabajo
El Ministerio del Trabajo visitó las instalaciones de Caracol Televisión. FOTO: Ministerio del Trabajo

Cabe recordar que este proceso se fundamenta en el Convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso; en la Ley 1257 de 2008, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; en los alcances de la Ley 2365 de 2024, sobre las medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué busca el Ministerio del Trabajo con la visita a Caracol Televisión?
El objetivo principal es prevenir casos de acoso sexual, verificar que existan rutas de atención claras y asegurar que el entorno laboral sea digno y cumpla con las leyes de protección a la mujer.
¿Qué leyes protegen a los periodistas frente al acoso en Colombia?
La protección se basa en la Ley 2365 de 2024 (acoso sexual laboral), la Ley 1257 de 2008 (violencia contra las mujeres) y el Convenio 190 de la OIT.
¿Dónde se puede denunciar acoso sexual en una empresa privada?
Los trabajadores pueden acudir al Comité de Convivencia Laboral de su empresa, a la Inspección del Ministerio del Trabajo o directamente a la Fiscalía General de la Nación.
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