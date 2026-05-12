Hombre habría asesinado a su pareja y herido a sus dos hijos en Yalí, Nordeste antioqueño

Un caso de violencia intrafamiliar dejó a una madre muerta y a sus dos hijos heridos, luego de que un hombre los atacara dentro de su vivienda en una vereda ubicada a 40 minutos del casco urbano del municipio de Yalí, Nordeste antioqueño. Por este crimen y otros casos recientes, se decretaron dos días de duelo en la localidad.
En estos hechos, ocurridos en la vereda Montebello, murió Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años, y resultaron lesionados los menores de 3 y 13 años, hijos de esta mujer y del hombre señalado de atacarlos, de 37 años.