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Hombre habría asesinado a su pareja y herido a sus dos hijos en Yalí, Nordeste antioqueño

Los hechos ocurrieron en una vereda del municipio de Yalí, en medio de un hecho que se investiga como feminicidio. Los dos menores heridos están fuera de peligro.

  • Las autoridades investigan los móviles detrás del asesinato de una madre y las lesiones de sus dos hijos, al parecer, a manos de su pareja en Yalí, Antioquia. FOTODRAMATIZADO: MANUEL SALDARRIAGA
    Las autoridades investigan los móviles detrás del asesinato de una madre y las lesiones de sus dos hijos, al parecer, a manos de su pareja en Yalí, Antioquia. FOTODRAMATIZADO: MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Un caso de violencia intrafamiliar dejó a una madre muerta y a sus dos hijos heridos, luego de que un hombre los atacara dentro de su vivienda en una vereda ubicada a 40 minutos del casco urbano del municipio de Yalí, Nordeste antioqueño. Por este crimen y otros casos recientes, se decretaron dos días de duelo en la localidad.

En estos hechos, ocurridos en la vereda Montebello, murió Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años, y resultaron lesionados los menores de 3 y 13 años, hijos de esta mujer y del hombre señalado de atacarlos, de 37 años.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al parecer, el hombre, compañero sentimental de la víctima y papá de los dos hijos, comenzó a discutir con Luz Edilma y, en medio de los alegatos, tomó un cuchillo de la cocina y le propinó una herida en el cuello y otra más en el pecho, ocasionándole la muerte en la propiedad.

Acto seguido, atacó a los dos menores. Al de tres años le ocasionó una herida en el pecho y al de 13 lo atacó en varias ocasiones, dejándole heridas en el pecho, la axila y la clavícula. Ambos menores fueron llevados inicialmente al hospital La Misericordia, de Yalí, y de allí fueron remitidos a centros asistenciales de Medellín.

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Hasta el momento, de acuerdo con la evaluación médica, ambos fueron intervenidos quirúrgicamente y se encuentran fuera de peligro. Están bajo el cuidado de familiares y con acompañamiento de las autoridades correspondientes.

En cuanto al presunto victimario, las autoridades están tras su búsqueda, puesto que tras el crimen esta persona escapó por la zona boscosa aledaña a la propiedad. Como ya está plenamente individualizado, se espera que pueda ser capturado en las próximas horas para que responda por el crimen.

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Hasta el momento las autoridades investigan si las causas de este ataque estarían relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar constantes o con alguna decisión de la mujer de dar por concluida la relación sentimental.

Por la muerte de esta mujer y otros casos de criminalidad recientes, donde fue asesinado el hermano de un concejal, desde la Alcaldía de Yalí, decidieron decretar dos días de duelo en el municipio para rendir homenaje a los fallecidos.

De acuerdo con la Policía Nacional, este año se han registrado, cinco homicidios, mientras que en el 2025, a la fecha, no se habían presentado casos. Luz Edilma es la primera mujer asesinada en esta localidad en el 2026.

En cuanto a homicidios de mujeres, este año se han registrado 45 casos en el departamento, mientras que en el 2025 iban 38 casos, lo que registra un incremento de siete casos en comparación con el año anterior.

Ante casos como el ocurrido, la secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, expresó que “la vida de las mujeres en Antioquia es una prioridad. No vamos a acostumbrarnos a estas violencias ni a guardar silencio frente a ellas. Desde la Secretaría de las Mujeres seguimos trabajando de manera incansable para fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección”.

Así mismo, reiteró que está habilitada la Línea 123 Mujer Antioquia, en la que se tienen activos todos los procesos de acompañamiento y fortalecimiento de las mesas municipales de Erradicación de Violencias contra las Mujeres.

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