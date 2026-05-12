Hombre habría asesinado a su pareja y herido a sus dos hijos en Yalí, Nordeste antioqueño

En estos hechos, ocurridos en la vereda Montebello, murió Luz Edilma Chavarría Misas, de 35 años, y resultaron lesionados los menores de 3 y 13 años, hijos de esta mujer y del hombre señalado de atacarlos, de 37 años.

Un caso de violencia intrafamiliar dejó a una madre muerta y a sus dos hijos heridos, luego de que un hombre los atacara dentro de su vivienda en una vereda ubicada a 40 minutos del casco urbano del municipio de Yalí, Nordeste antioqueño. Por este crimen y otros casos recientes, se decretaron dos días de duelo en la localidad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al parecer, el hombre, compañero sentimental de la víctima y papá de los dos hijos, comenzó a discutir con Luz Edilma y, en medio de los alegatos, tomó un cuchillo de la cocina y le propinó una herida en el cuello y otra más en el pecho, ocasionándole la muerte en la propiedad.

Acto seguido, atacó a los dos menores. Al de tres años le ocasionó una herida en el pecho y al de 13 lo atacó en varias ocasiones, dejándole heridas en el pecho, la axila y la clavícula. Ambos menores fueron llevados inicialmente al hospital La Misericordia, de Yalí, y de allí fueron remitidos a centros asistenciales de Medellín.

Entérese: Doce de los más buscados en Antioquia por violencia contra mujeres y niñas continúan libres

Hasta el momento, de acuerdo con la evaluación médica, ambos fueron intervenidos quirúrgicamente y se encuentran fuera de peligro. Están bajo el cuidado de familiares y con acompañamiento de las autoridades correspondientes.

En cuanto al presunto victimario, las autoridades están tras su búsqueda, puesto que tras el crimen esta persona escapó por la zona boscosa aledaña a la propiedad. Como ya está plenamente individualizado, se espera que pueda ser capturado en las próximas horas para que responda por el crimen.

Le puede interesar: Demandaron al Estado colombiano por muerte de una estadounidense en Medellín en 2019

Hasta el momento las autoridades investigan si las causas de este ataque estarían relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar constantes o con alguna decisión de la mujer de dar por concluida la relación sentimental.

Por la muerte de esta mujer y otros casos de criminalidad recientes, donde fue asesinado el hermano de un concejal, desde la Alcaldía de Yalí, decidieron decretar dos días de duelo en el municipio para rendir homenaje a los fallecidos.