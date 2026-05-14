“Denunciamos y nadie hizo nada”: familiares hablan del asesinato con un palo de Juliana en el oriente de Medellín

El asesinato de Juliana se presentó a la 1:54 de la mañana del pasado miércoles en la diagonal 17E con la calle 56B, en este barrio de la comuna 8 (Villa Hermosa), en el oriente de Medellín. Todo ocurrió tras una discusión con su compañero sentimental, quien al parecer la habría agarrado a golpes con un palo hasta ocasionarle la muerte. Este hecho de violencia se presentó en presencia del hijo de la pareja, de 8 meses.

Ante el asesinato de Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, dentro de su vivienda en el barrio La Libertad, de Medellín, sus familiares atribuyeron responsabilidades a autoridades como la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por hacerse los de los oídos sordos ante las múltiples denuncias interpuestas por los hechos de violencia que venían ocurriendo en contra de esta mujer.

A través de las redes sociales, una familiar de Juliana relató: “Cuando este hombre la manipuló y la sacó de su casa, ella todavía era menor de edad. Durante muchísimo tiempo mi familia buscó ayuda. Fuimos a Fiscalía, ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia. Pusimos denuncias, contamos la historia una y otra vez. Nadie hizo nada”.

Indicaron que, tras la inoperancia de cada uno de los entes del estado, Juliana primero terminó encerrada en su casa las últimas tres semanas por decisión de su pareja, recibiendo comida por la ventana de la propiedad, y finalmente acabó asesinada.

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Pero su pariente no solo atribuyó responsabilidades a las autoridades, sino también a los allegados de su pareja, quienes, conociendo los hechos de violencia, poco o nada hicieron para que estos terminaran y que pudiera estar en otro entorno junto con su hijo.

“No solo fallaron las autoridades. También fallaron las personas cercanas a él, que sabían perfectamente cómo la trataba, cómo la aislaba, cómo la violentaba. Aun así, nunca hicieron nada para ayudarla o sacarla de ahí”, indicó.

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Según se conoció, Juliana vivía en Pereira cuando quedó embarazada de su hijo y, después de esa situación, se fue a vivir a Medellín con Sebastián Sánchez Herrera, de 23 años, con quien sostuvo una relación de más de dos años, caracterizada por el maltrato.

De acuerdo con el reporte policial, “era una pareja que discutía frecuentemente y se terminaban agrediendo. Comenzaron a pelear, como de costumbre, y de un momento a otro salió este hombre a buscar ayuda porque la mujer no respiraba”.