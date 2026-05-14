“Denunciamos y nadie hizo nada”: familiares hablan del asesinato con un palo de Juliana en el oriente de Medellín

Ante el asesinato de Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, dentro de su vivienda en el barrio La Libertad, de Medellín, sus familiares atribuyeron responsabilidades a autoridades como la Policía, la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por hacerse los de los oídos sordos ante las múltiples denuncias interpuestas por los hechos de violencia que venían ocurriendo en contra de esta mujer.
El asesinato de Juliana se presentó a la 1:54 de la mañana del pasado miércoles en la diagonal 17E con la calle 56B, en este barrio de la comuna 8 (Villa Hermosa), en el oriente de Medellín. Todo ocurrió tras una discusión con su compañero sentimental, quien al parecer la habría agarrado a golpes con un palo hasta ocasionarle la muerte. Este hecho de violencia se presentó en presencia del hijo de la pareja, de 8 meses.