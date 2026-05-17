Mandan a prisión a presunto ladrón que mató a estudiante por robarle el celular en Bogotá

Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Harold Figueroa Ballén por su presunta responsabilidad en el homicidio del estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán Cárdenas.

El joven falleció tras ser herido con un arma cortopunzante en el pecho luego de oponerse al robo de su celular el pasado 15 de abril en la estación Minuto de Dios de TransMilenio en Bogotá.

Durante la diligencia, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional de la capital le imputó a Figueroa Ballén los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, conductas agravadas frente a las cuales el procesado de 22 años no aceptó los cargos.

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El ente acusador fundamentó la solicitud de privación de la libertad en los registros de cámaras de seguridad del sector, evidencias mediante las cuales la funcionaria explicó que tres hombres ingresaron irregularmente a la estación e interceptaron al joven de 19 años “para obligarlo a entregar el teléfono celular”.