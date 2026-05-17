¿Giro en caso Yulixa Toloza? Tres enfermeras revelan detalles sobre la clínica clandestina en Bogotá

El misterio en torno a la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años de quien se perdió el rastro tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, empieza a esclarecerse desde el frente judicial.
En una primicia de Caracol Radio, se conoció que tres enfermeras que trabajaban en el establecimiento clandestino comparecieron ante la Fiscalía General de la Nación para entregar declaraciones fundamentales.
Las mujeres fueron entrevistadas por agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante los interrogatorios, destaparon la realidad de lo que ocurría a puerta cerrada en el lugar, detallando las alarmantes condiciones laborales, de salubridad y de higiene bajo las cuales operaba el centro estético.
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