¿Giro en caso Yulixa Toloza? Tres enfermeras revelan detalles sobre la clínica clandestina en Bogotá

El misterio en torno a la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años de quien se perdió el rastro tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, empieza a esclarecerse desde el frente judicial. En una primicia de Caracol Radio, se conoció que tres enfermeras que trabajaban en el establecimiento clandestino comparecieron ante la Fiscalía General de la Nación para entregar declaraciones fundamentales. Las mujeres fueron entrevistadas por agentes de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante los interrogatorios, destaparon la realidad de lo que ocurría a puerta cerrada en el lugar, detallando las alarmantes condiciones laborales, de salubridad y de higiene bajo las cuales operaba el centro estético. Lea aquí: Un carro negro, un peaje y la Autopista Norte: estos son los videos que analizan en el caso de Yulixa en Bogotá

Las revelaciones: salubridad precaria y falsos profesionales

Los testimonios de las empleadas van más allá del estado higiénico del sitio; las enfermeras también arrojaron luz sobre la identidad y el rol de las personas que practicaban los procedimientos médicos a los pacientes. Esta información es crucial para la indagación abierta tras la desaparición de Toloza, ocurrida el pasado 13 de mayo, luego de que la paciente presentara graves complicaciones médicas. De manera articulada, la Fiscalía y la Policía Nacional avanzan en dos frentes clave. Por un lado, la recuperación de videos, en ese caso, peritos forenses trabajan en la recolección y análisis de los videos de las cámaras de seguridad del establecimiento y sus alrededores. También en el rastreo del carro, ya que fuentes del ente acusador confirmaron que el propietario del vehículo en el que presuntamente fue transportada Yulixa ya se presentó ante el CTI y fue entrevistado.

Este automotor es la pieza central de la búsqueda, luego de que un video de seguridad revelara el angustiante momento en que la mujer fue sacada del centro estético, casi inconsciente, cargada por dos hombres. Las primeras pesquisas indican que el vehículo abandonó la capital del país tomando la autopista Sur.

Alerta rosa y sospechosos en fuga

La urgencia por encontrar a Yulixa Toloza ha activado de forma simultánea la alerta rosa y el mecanismo de búsqueda urgente. Mientras las autoridades despliegan actividades en todo el territorio nacional, los principales sospechosos se encuentran prófugos. La propietaria de la clínica, identificada como una enfermera de nacionalidad venezolana, el falso médico que realizó la intervención y el resto del personal huyeron del lugar tan pronto como la situación se salió de control. Le puede interesar: ¿Dónde está Yulixa Toloza? Revelan impactantes videos de la mujer en mal estado de salud tras cirugía

El laberinto judicial: hasta 45 años de cárcel