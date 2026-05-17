No lo suelta: Petro ahora culpa al exministro José Antonio Ocampo de su déficit fiscal

El presidente Gustavo Petro sigue culpando a terceros de los problemas que vive Colombia bajo su mandato. Este domingo de puente festivo se dedicó a intercambiar trino con su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre seguridad y déficit fiscal. Sobre esto último, el mandatario culpa al economista, que salió hace más de tres años del Gobierno. El Jefe de Estado señaló en un largo trino que el país requiere “un nuevo camino hacia la paz” para así desmontar de manera pacífica las economías ilegales y el narcotráfico en las regiones más afectadas por la violencia. Le puede interesar: Exministro Ocampo pide al Congreso frenar trámite de la tributaria hasta que Gobierno Petro recorte gastos. En la misma publicación en X (antiguo Twitter), el gobernante defendió la gestión de su administración en materia de orden público. Según dijo, Colombia presenta actualmente “el nivel más bajo de homicidios alcanzado en los últimos 36 años”, pero admitió que la reducción de los indicadores de violencia ha mostrado señales de estancamiento en los últimos meses.

Así mismo, el mandatario sostuvo que uno de los principales desafíos del país consiste en reemplazar las actividades ilícitas por proyectos productivos legales en los territorios históricamente excluidos. En ese contexto, destacó que su Gobierno ha impulsado la erradicación voluntaria de 39.000 hectáreas de cultivos ilícitos, de las cuales 7.000 ya habrían sido verificadas por la ONU. Además, Petro anunció que el próximo martes dará a conocer un mapa satelital con información actualizada sobre la extensión de los cultivos de hoja de coca en Colombia durante el primer trimestre (enero a marzo) de 2026. La presentación se realizará en una rueda de prensa con presencia de medios nacionales e internacionales.

Después de eso fue que el presidente atribuyó parte de la responsabilidad del actual déficit fiscal a decisiones adoptadas durante la gestión de Ocampo en el Ministerio de Hacienda. Según la lógica de Petro, el exfuncionario “no debió pagar el Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) con fondos del presupuesto”, pues considera que el déficit de ese fondo debía cubrirse mediante aumentos en el precio de la gasolina.

También criticó la estrategia de adelantar el recaudo del impuesto de renta de 2024 para financiar gastos correspondientes a 2023. Petro calificó esa medida como una “mentira contable” y aseguró que dicha decisión terminó afectando el ritmo de la producción económica en la nación. Las críticas del gobernante se extendieron igualmente al Banco de la República, con el que mantiene una relación agresiva y estigmatizante. En su mensaje, señaló que Ocampo “debió preparar la junta directiva para el progresismo y las nuevas visiones de la economía mundial y no enterrarla en el neoliberalismo ignorante”, en referencia a los cuestionamientos que ha hecho por la orientación económica que, según él, mantiene la entidad. Gustavo Petro también hizo una autocrítica sobre el desarrollo de su gobierno y admitió que cometió errores políticos. Entre ellos mencionó haber tenido “mucha ingenuidad” al pensar que existía un “centro democrático” dispuesto a acompañar sus propuestas de transformación política y económica.