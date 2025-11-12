A la cárcel los nueve militares del Ejército que torturaron y asesinaron a un campesino en Frontino, Antioquia

Nueve integrantes del Ejército Nacional fueron judicializados y enviados a un centro de reclusión por su presunta participación en la tortura, desaparición forzada y homicidio agravado de Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva que murió dentro de la base militar “Antorcha”, ubicada en el municipio de Frontino, Antioquia, el pasado 7 de octubre.
Según la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal, desnudada, golpeada y colgada de un árbol, donde fue sometida a cinco horas de tortura y tratos crueles. Posteriormente, fue llevada a un baño, donde murió a causa de las agresiones.
El cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta el helipuerto y arrojado al río El Cerro, de acuerdo con los elementos materiales probatorios.