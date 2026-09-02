Carla, la niña que depende de un ventilador mecánico, recibió respuesta de Abelardo De La Espriella y Nueva EPS

La historia de Carla Elena Parejo, una niña de tres años y siete meses que permanece hospitalizada desde hace aproximadamente un año y cuatro meses, llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella después de que su madre publicara un video en redes sociales para pedir ayuda y reclamar atención para su hija.
Según explicó la mujer, Carla tiene traqueostomía y gastrostomía, además de depender de un ventilador mecánico y de oxígeno. En su mensaje, manifestó su preocupación por las dificultades que, según su relato, había enfrentado durante meses para conseguir los servicios necesarios para continuar con el cuidado de la menor.
“Carla no puede hablar para pedir ayuda, por eso hoy hablo yo por ella como mamá”, expresó la mujer, quien pidió al mandatario intervenir ante la situación.