Carla, la niña que depende de un ventilador mecánico, recibió respuesta de Abelardo De La Espriella y Nueva EPS

La historia de Carla Elena Parejo, una niña de tres años y siete meses que permanece hospitalizada desde hace aproximadamente un año y cuatro meses, llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella después de que su madre publicara un video en redes sociales para pedir ayuda y reclamar atención para su hija. Según explicó la mujer, Carla tiene traqueostomía y gastrostomía, además de depender de un ventilador mecánico y de oxígeno. En su mensaje, manifestó su preocupación por las dificultades que, según su relato, había enfrentado durante meses para conseguir los servicios necesarios para continuar con el cuidado de la menor. “Carla no puede hablar para pedir ayuda, por eso hoy hablo yo por ella como mamá”, expresó la mujer, quien pidió al mandatario intervenir ante la situación.

La madre también aseguró que llevaba un largo periodo intentando obtener respuestas frente a las necesidades médicas de su hija y manifestó sentirse agotada por la situación. “Yo soy su mamá y no voy a dejar de luchar por mi hija. Ya estoy cansada de intentar hablar, de pedir auxilio y no ser escuchada”, afirmó.

El pronunciamiento de Abelardo De La Espriella

Tras conocer el caso, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció públicamente y aseguró que impartió instrucciones para que la menor recibiera atención médica sin más demoras. Lea más: Paciente con cáncer agradece a Abelardo De La Espriella tras recibir atención médica: “Me están realizando todos los exámenes” “Carla, escuché tu voz a través de tu valiente mamá”, manifestó el mandatario, quien señaló que la menor había tenido que enfrentar las dificultades del sistema de salud. De La Espriella también indicó que la ministra de Salud, Ana María Vesga, estaba al tanto de la situación y aseguró que había dado la instrucción de garantizar la atención de la niña.

“La ministra de Salud, Ana María Vesga, ya está al tanto de tu situación y he dado la instrucción de que seas atendida con todas las garantías y sin más dilaciones”, señaló. El presidente concluyó su mensaje dirigido a la menor asegurando que el Estado no le daría la espalda y enviando un mensaje de apoyo a su madre.

¿Qué respondió Nueva EPS?

Después del pronunciamiento presidencial, Nueva EPS entregó su versión sobre el caso y aseguró que Carla ya venía recibiendo atención y seguimiento por parte de su equipo médico. La entidad explicó que, como parte del proceso de continuidad de la atención, la niña fue valoradapreviamente por un equipo médico especializado de Preventiva IPS, prestador que estaría encargado de brindar la atención domiciliaria requerida. Nueva EPS señaló además que durante este miércoles comenzó el proceso de acople del ventilador mecánico, un procedimiento necesario para evaluar las condiciones en las que podría continuar el cuidado de la menor fuera del hospital.

La entidad aclaró que el traslado al domicilio todavía depende de la evolución de Carla y de sus condiciones clínicas. Por esta razón, no estableció una fecha definitiva para su salida del centro hospitalario. “De acuerdo con la evolución y las condiciones clínicas de la menor, daremos el respectivo traslado a su domicilio”, indicó Nueva EPS. La EPS agregó que continuará trabajando para garantizar los servicios de salud que requiera la niña. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .