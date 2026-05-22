Bettiol se consagra en el Giro y Egan Bernal escala posiciones antes de la alta montaña

Era tanta la emoción de ver a Alberto Bettiol ganar la etapa 13 del Giro de Italia, que sus familiares rompieron los protocolos de seguridad de la organización y saltaron al asfalto para unirse con él en abrazos. La preocupación de los comisarios era comprensible, pero la euforia de los suyos también. Entendible, el ciclista del Astana lleva cinco años sin lograr una victoria en una gran vuelta.

Este viernes, en el recorrido de 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania, el italiano Bettiol, con calma e inteligencia, atacó a 13 kilómetros de la meta, en pleno ascenso, al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), y luego, en el descenso, tuvo las fuerzas suficientes para cruzar primero con un tiempo de 3 horas, 51 minutos y 33 segundos. Fue su segundo triunfo en el Giro, tras el obtenido el 27 de mayo de 2021.

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Tras estar 182 kilómetros en fuga, Bettiol encontró la recompensa a su insistencia. Ya había protagonizado dos aventuras en la presente carrera antes de ser cazado por el grupo principal. Pero esta vez el corredor de 32 años de edad, compañero en el Astana de los colombianos Sergio Higuita y Harold Tejada, pudo entregarle a la escuadra kazaja el tercer triunfo en este Giro, tras los logrados por el uruguayo Thomas Silva, en la segunda fracción, y el local Davide Ballerini, en la sexta.

En la segunda posición de la fracción de este viernes entró el noruego Leknessund, a 26 segundos, y en la tercera, el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), a 44.