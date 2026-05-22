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Bettiol se consagra en el Giro y Egan Bernal escala posiciones antes de la alta montaña

El italiano volvió a ganar en el Giro de Italia luego de cinco años; Egan, por su parte, ya es 14° y llega con buenas sensaciones a la etapa de este sábado en los Alpes.

  • Alberto Bettiol logró su noveno triunfo como corredor profesional. FOTO X-GIRO DE ITALIA
    Alberto Bettiol logró su noveno triunfo como corredor profesional. FOTO X-GIRO DE ITALIA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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Era tanta la emoción de ver a Alberto Bettiol ganar la etapa 13 del Giro de Italia, que sus familiares rompieron los protocolos de seguridad de la organización y saltaron al asfalto para unirse con él en abrazos. La preocupación de los comisarios era comprensible, pero la euforia de los suyos también. Entendible, el ciclista del Astana lleva cinco años sin lograr una victoria en una gran vuelta.

Este viernes, en el recorrido de 189 kilómetros entre Alessandria y Verbania, el italiano Bettiol, con calma e inteligencia, atacó a 13 kilómetros de la meta, en pleno ascenso, al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), y luego, en el descenso, tuvo las fuerzas suficientes para cruzar primero con un tiempo de 3 horas, 51 minutos y 33 segundos. Fue su segundo triunfo en el Giro, tras el obtenido el 27 de mayo de 2021.

Lea: Hubo justicia: Alec Sagaert se impuso en un sprint largo y ganó la etapa 12 del Giro de Italia

Tras estar 182 kilómetros en fuga, Bettiol encontró la recompensa a su insistencia. Ya había protagonizado dos aventuras en la presente carrera antes de ser cazado por el grupo principal. Pero esta vez el corredor de 32 años de edad, compañero en el Astana de los colombianos Sergio Higuita y Harold Tejada, pudo entregarle a la escuadra kazaja el tercer triunfo en este Giro, tras los logrados por el uruguayo Thomas Silva, en la segunda fracción, y el local Davide Ballerini, en la sexta.

En la segunda posición de la fracción de este viernes entró el noruego Leknessund, a 26 segundos, y en la tercera, el belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), a 44.

Entre tanto, el pelotón principal decidió mermar el ritmo y tomarse un pequeño respiro, sobre todo pensando en el retorno de la alta montaña este fin de semana. Con el portugués Eulálio Afonso (Bahrain) a la cabeza, y quien lleva nueve días en el liderato, y su compañero Damiano Caruso, el grueso del lote cruzó a 13.06 minutos. El mejor colombiano fue Egan Bernal (Netcompany INEOS), en la casilla 20 y arropando al neerlandés Thymen Arensman, quien se ubica tercero en la clasificación general a 2.03 de Afonso. Entre tanto, el boyacense Éiner Rubio (Movistar) es 43°, a 47.27.

El luso tendrá nuevamente pruebas de fuego este sábado en los Alpes para proteger la maglia rosa, por la que acecha el danés Jonas Vingegaard (Visma), segundo a 33 segundos y favorito número uno a la conquista.

Egan, entre tanto, continúa en su lucha por entrar al top 10 de la carrera. Campeón de ella en 2021 y séptimo en 2025, el cundinamarqués escaló este viernes una posición, y ahora es 14.º, a 5.45 de Eulálio Afonso.

La jornada unirá las localidades de Aosta y el exigente final en alto de Pila (Gressan). Considerada una de las jornadas reinas de los Alpes, presenta una distancia corta de 133 kilómetros, pero acumula un brutal desnivel de 4.350 metros, ideal para sacudir la clasificación general. En sí se tendrán cinco puertos categorizados, destacando tres ascensos de primera categoría. Será una buena oportunidad para Éiner, quien viene atacando desde lejos en busca de su anhelada victoria, la cual ya encontró el italiano Bettiol.

Siga leyendo: Narváez llegó al Giro sin competencia y ya suma tres triunfos; Egan resiste en el top 15

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