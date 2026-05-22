Revelan chats entre la dueña del centro de estética en el que se operó Yulixa y un familiar: “Miren bien para todos lados”

Sobre este caso existe un amplio material probatorio en poder de los investigadores, que incluye la ruta que habrían tomado los implicados, los elementos encontrados en el lugar conocido como Beauty Láser, el informe de Medicina Legal sobre la causa de la muerte y los chats entre María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento, y su tío Jesús Alberto Hernández, quien, según la Fiscalía, habría recibido 800 mil pesos para recoger y desaparecer el vehículo en el que trasladaron a la víctima. Precisamente, Noticias RCN conoció el expediente de aquellas conversaciones entre María Fernanda y Jesús Alberto, en las que planeaban la huida, además del seguimiento que ella hacía a las noticias en medios de comunicación sobre el hallazgo de los otros cuerpos antes de que se conociera el paradero de Yulixa Toloza.

La propietaria del establecimiento ya se encontraba en Venezuela cuando se escribía con su tío, y ambos usaban tapabocas para evitar ser rastreados por las cámaras de seguridad.

Conversaciones por chat entre María Fernanda Delgado y Jesús Alberto Hernández

—Hola, soy María Fernanda. Este es mi nuevo número personal, así ves todo lo que vendo en Venezuela, por si te interesa. —Jesús Alberto: Cuénteme, ¿qué es de tu vida? —María Fernanda: Ya pasamos Barinas. Traten de no llamar al número normal. Siga leyendo: ¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado

María Fernanda estaba pendiente de las noticias

—Jesús Alberto: Mami, ¿ya encontraron a la que se te perdió (Yulixa)? —María Fernanda: No, papi, esa no es. —Jesús Alberto: Mañana hay que viajar sí o sí (a Venezuela). Estoy comprando el chip y ya estamos en Colombia. —María Fernanda: Ok, papi. Tapabocas y cuidado. Miren bien para todos lados primero. Un informe de Medicina Legal reveló que la causa de muerte de Yuliza Toloza fue por una embolia pulmonar, una situación médica grave que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones.

Bloque de preguntas y respuestas