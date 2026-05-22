Revelan chats entre la dueña del centro de estética en el que se operó Yulixa y un familiar: “Miren bien para todos lados”

Avanza la investigación por el esclarecimiento del crimen de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la mujer de 52 años que murió tras realizarse un procedimiento en un centro estético clandestino ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación ya inició los procesos judiciales tras la captura de cinco personas que estarían involucradas en la desaparición y posterior muerte de Toloza, cuyo cuerpo fue hallado seis días después al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.
Entérese: Mismo caso de Yulixa Toloza: Hallaron cuerpo de mujer desaparecida en México tras procedimiento estético