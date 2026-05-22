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Revelan chats entre la dueña del centro de estética en el que se operó Yulixa y un familiar: “Miren bien para todos lados”

María Fernanda Delgado y Jesús Alberto Hernández mantuvieron conversaciones por mensajería mientras ella permanecía prófuga en Venezuela. Eso se escribieron.

  • La conversación por chat entre María Fernanda Delgado y su tío Jesús Alberto Hernández. FOTOS: Capturas de pantalla
    La conversación por chat entre María Fernanda Delgado y su tío Jesús Alberto Hernández. FOTOS: Capturas de pantalla
El Colombiano
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hace 3 horas
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Avanza la investigación por el esclarecimiento del crimen de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, la mujer de 52 años que murió tras realizarse un procedimiento en un centro estético clandestino ubicado en el sector de Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación ya inició los procesos judiciales tras la captura de cinco personas que estarían involucradas en la desaparición y posterior muerte de Toloza, cuyo cuerpo fue hallado seis días después al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca.

Entérese: Mismo caso de Yulixa Toloza: Hallaron cuerpo de mujer desaparecida en México tras procedimiento estético

Sobre este caso existe un amplio material probatorio en poder de los investigadores, que incluye la ruta que habrían tomado los implicados, los elementos encontrados en el lugar conocido como Beauty Láser, el informe de Medicina Legal sobre la causa de la muerte y los chats entre María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento, y su tío Jesús Alberto Hernández, quien, según la Fiscalía, habría recibido 800 mil pesos para recoger y desaparecer el vehículo en el que trasladaron a la víctima.

Precisamente, Noticias RCN conoció el expediente de aquellas conversaciones entre María Fernanda y Jesús Alberto, en las que planeaban la huida, además del seguimiento que ella hacía a las noticias en medios de comunicación sobre el hallazgo de los otros cuerpos antes de que se conociera el paradero de Yulixa Toloza.

La propietaria del establecimiento ya se encontraba en Venezuela cuando se escribía con su tío, y ambos usaban tapabocas para evitar ser rastreados por las cámaras de seguridad.

Conversaciones por chat entre María Fernanda Delgado y Jesús Alberto Hernández

—Hola, soy María Fernanda. Este es mi nuevo número personal, así ves todo lo que vendo en Venezuela, por si te interesa.

—Jesús Alberto: Cuénteme, ¿qué es de tu vida?

—María Fernanda: Ya pasamos Barinas. Traten de no llamar al número normal.

Siga leyendo: ¿Quién operó a Yulixa Toloza? Medio venezolano controvierte versiones y aseguró que fue un cirujano certificado

María Fernanda estaba pendiente de las noticias

—Jesús Alberto: Mami, ¿ya encontraron a la que se te perdió (Yulixa)?

—María Fernanda: No, papi, esa no es.

—Jesús Alberto: Mañana hay que viajar sí o sí (a Venezuela). Estoy comprando el chip y ya estamos en Colombia.

—María Fernanda: Ok, papi. Tapabocas y cuidado. Miren bien para todos lados primero.

Un informe de Medicina Legal reveló que la causa de muerte de Yuliza Toloza fue por una embolia pulmonar, una situación médica grave que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea una arteria en los pulmones.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué causó la muerte de Yulixa Toloza?
Según el informe de Medicina Legal, Yulixa Toloza falleció debido a una embolia pulmonar
¿Dónde encontraron el cuerpo de Yulixa Toloza Rivas?
El cuerpo de la mujer de 52 años fue hallado seis días después de su desaparición al costado de una carretera en el municipio de Apulo, Cundinamarca
¿Qué pasó con los responsables de la clínica estética clandestina?
La Fiscalía General de la Nación capturó a cinco personas implicadas en la desaparición y muerte de la mujer, incluyendo a los familiares que planearon la huida hacia Venezuela para evadir la justicia.
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