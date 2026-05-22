Ya hay oferta oficial del Liverpool por una joya de Atlético Nacional

El fútbol colombiano podría estar a las puertas de exportar una nueva joya al balompié europeo. Samuel Martínez, una de las grandes figuras de la Selección Colombia Sub-17 campeona este año, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Liverpool.
Según pudo conocer este diario, el club inglés ya presentó una oferta formal por el joven futbolista, aunque el negocio todavía no ha sido oficializado. Sin embargo, las conversaciones avanzan de manera positiva y el acuerdo se encuentra en una etapa definitiva.
Martínez despertó el interés de varios equipos del Viejo Continente gracias a su destacada actuación en el Sudamericano Sub-17. El colombiano fue una de las principales figuras del combinado nacional campeón y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más observados por los scouts internacionales durante el torneo.