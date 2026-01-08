Guerra interna en Palacio: Carlos Carrillo denunció a la directora del Dapre por acoso laboral

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, radicó una queja formal por acoso laboral contra la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, por supuestas conductas reiteradas que han afectado su trabajo y el de su equipo.

A través de una publicación en sus redes sociales, Carrillo aseguró que las actuaciones de Rodríguez, han sido “repetidas, públicas y claramente encaminadas a poner en duda” su gestión. Según el funcionario, estas insinuaciones y declaraciones, tanto en escenarios públicos como privados, han buscado menoscabar su reputación y obstaculizar su labor, lo que, advirtió, termina afectando el interés general.

Carrillo calificó estas conductas como impropias en cualquier relación laboral, pero subrayó que resultan especialmente graves dentro de un gobierno que, según dijo, ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, sostuvo que los señalamientos en su contra no solo impactan su ejercicio como funcionario, sino que también debilitan el trabajo institucional de la UNGRD.

“Se trata de una conducta impropia por parte de cualquier superior pero particularmente inaceptable en nuestro gobierno que con compromiso defiende los derechos de los trabajadores”, afirmó.

El director del organismo anunció además que presentará la queja también ante el Ministerio del Trabajo, con el fin de que se activen los mecanismos correspondientes para evaluar los hechos denunciados.

El episodio revela, una vez más, las tensiones que persisten en el primer círculo del presidente Gustavo Petro. Todo ello, justo cuando restan poco menos de cinco meses para dejar la Casa de Nariño.