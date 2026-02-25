Feminicidios, abusos y trata: el saldo brutal de la violencia contra las mujeres en 2025

María* tenía 14 años cuando decidió contar lo que ocurría en su propia casa. Durante meses soportó abusos en silencio hasta que un profesor notó cambios en su comportamiento y activó la ruta institucional. Su caso no es una excepción, es uno entre miles. Detrás de cada cifra hay historias como la suya, marcadas por el miedo, la vergüenza y la impunidad.
Ese es el telón de fondo del más reciente balance de la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la dimensión de las violencias basadas en género registradas en 2025 y en el primer mes de 2026. Los datos consolidados por la Fiscalía General de la Nación dibujan un país donde ser mujer o niña sigue siendo un factor de riesgo.
