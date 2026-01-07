Juan Carlos Pinzón participaría en la consulta de la centroderecha en marzo, ¿qué posibilidades tiene de ganar?

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón participaría en la consulta de la centroderecha en marzo, según lo pudo confirmar EL COLOMBIANO en diálogo con gente del equipo del político, quienes indicaron que el anuncio se haría oficial en las próximas horas.

Esta coalición fue presentada ante el país a mediados de diciembre del año pasado en un evento público en el que participaron los precandidatos Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia). Desde entonces se han sumado otras fichas políticas, como la senadora Paloma Valencia y el precandidato Daniel Palacios.

El Partido Oxígeno Verde oficializó el 28 de octubre del año pasado la candidatura presidencial del exministro de Defensa y exembajador Juan Carlos Pinzón, tras recibir por unanimidad el respaldo de la asamblea nacional de la colectividad.

Durante el acto, realizado en Bogotá, la líder del partido, Ingrid Betancourt, entregó el aval a Pinzón y destacó que el país necesita en este momento “un líder moral, un colombiano recto y limpio, porque entendió que en un país donde la trampa se premia, ser decente es un acto de rebeldía”.

Para entonces, Pinzón había regresado de una gira por Estados Unidos en la que sostuvo encuentros con representantes demócratas y republicanos para fortalecer las relaciones bilaterales, agradeció la confianza del partido y se comprometió a trabajar por la unidad del país.