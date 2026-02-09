“Quemaron mi imagen porque tienen miedo”: Juan Carlos Pinzón vandalización de una de sus vallas en el Catatumbo

El pasado 8 de febrero se difundieron videos de una valla publicitaria en llamas que pertenecía a la campaña de Juan Carlos Pinzón. Los hechos ocurrieron en el municipio de El Zulia, Norte de Santander, a la altura del puente Mariano Ospina Pérez. Se trata de un municipio que, según la Alerta 013-25 de la Defensoría del Pueblo, tiene un llamado a la acción estatal “urgente” para fortalecer las garantías de cara a los procesos electorales de 2026. La campaña de Pinzón dijo a este diario que es el primer incidente de este tipo que presentan y que se le está pidiendo a las autoridades que actúen para determinar responsabilidades.

De acuerdo con un informe reciente de la Misión de Observación Electoral (MOE), actualmente hay 170 municipios con riesgos de fraude electoral y violencia que pueden afectar los comicios de este año. De esos, 81 se encuentran en riesgo extremo, una cifra 65% más alta frente a 2022.

Declaraciones de Juan Carlos Pinzón

Pinzón se pronunció a través de sus redes sociales: “Una valla de nuestra campaña ha sido atacada en un acto terrorista. Fue destruida e incendiada. Esto lo que muestra es que en Colombia nuestra gente, los colombianos, estamos totalmente sometidos al miedo, a la acción criminal, a impedir que funcione la democracia por parte de grupos armados”. También dijo que “los terroristas quemaron mi imagen porque tienen miedo de lo que haré como presidente” y agregó que “no le asustan” y que se asegurará de que “todos y cada uno de ellos estén en la cárcel”. Juan Carlos Cárdenas, candidato al Senado del Partido Oxígeno, que acompaña a la candidatura de Pinzón, aseguró que “los grupos delincuenciales y terroristas que apoyan a los dos candidatos de Petro ahora atentan contra quienes hacen oposición y representan el sentir de la mayoría. No afloje @PinzonBueno”.

Plan de seguridad “Tolerancia Cero”

Pinzón tiene como propuesta de seguridad el plan “Tolerancia Cero”, donde postula estrategias para recuperar el control del territorio, proteger a la ciudadanía y derrotar al crimen organizado. Como dijo el candidato, el ataque estaría relacionado con su discurso fuerte contra los grupos armados. Lea también: “Roy Barreras, usted es un asco”: Vicky Dávila arremete contra el candidato por comentario con connotación sexual Pinzón cuenta con trayectoria como ministro de Defensa, por lo que cree que el Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza, el control territorial y la justicia por medio de “autoridad, tecnología, inteligencia, cooperación internacional y una acción judicial rápida y efectiva”, según dijo cuando presentó el plan. El plan tiene seis ejes estratégicos. El primero, Cero miedo en las calles, propone reducir la tasa de homicidios a un solo dígito, intervenir de manera focalizada los 50 municipios con mayores niveles de criminalidad desde los primeros 100 días de gobierno y aumentar el pie de fuerza policial. El segundo se denomina Cero debilidad de la Fuerza Pública, y plantea el fortalecimiento de las capacidades a través de más personal, mejor equipamiento, supremacía tecnológica, cooperación internacional y garantías de seguridad jurídica. A su vez, la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. El tercero, Cero impunidad y corrupción, propone una justicia de respuesta inmediata con tribunales operando 24/7. Además, contempla la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad con capacidad para 80.000 internos, el aislamiento de cabecillas criminales, la eliminación de beneficios y la imposición de sentencias rápidas. El cuarto es Cero crimen organizado, y establece una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas y a su estructura económica. El quinto, Cero control ilegal del territorio, propone la ocupación permanente del Estado en zonas dominadas por grupos armados, sin ceses al fuego ni zonas de despeje, con prioridad inmediata en regiones como el Cauca y el Catatumbo, integrando seguridad, justicia y una presencia institucional efectiva.