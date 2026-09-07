El accidentado episodio de un senador con mujer de 80 años en un avión: tuvo que intervenir el servicio médico

Cuando una mujer mayor se despertó esta mañana para tomar un vuelo de Barranquilla a Bogotá, como conexión a Estados Unidos, seguramente no imaginó que el viaje se retrasaría por un incidente que la tendría como protagonista. Y en el que también terminaría involucrado un político, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel.
El caso, aunque se trata de una situación que podría ocurrirle a cualquiera, ya es viral en redes sociales.
Todo ocurrió cuando la mujer ya estaba sentada en la silla y, de repente, sintió el golpe. El termo del congresista cayó sobre su cabeza, por lo que tanto personal de la aerolínea como cuerpo médico del aeropuerto tuvieron que atender la situación. El vuelo salió más de 40 minutos tarde.
La señora ya estaba sentada, mientras el congresista se dispuso a montar su equipaje en los compartimientos del avión. En esas, un termo cayó sobre la cabeza de la mujer. En una imagen revelada por Blu Radio se ve a Meisel preocupado mientras el personal de la aerolínea atiende la situación.
Por recomendación médica, la mujer tuvo que bajarse del avión, pero la aerolínea, Latam, aseguró que se encargaría de que llegara a su destino en tierra norteamericana en caso de que los otros exámenes fueran favorables.