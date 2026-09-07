El accidentado episodio de un senador con mujer de 80 años en un avión: tuvo que intervenir el servicio médico

Cuando una mujer mayor se despertó esta mañana para tomar un vuelo de Barranquilla a Bogotá, como conexión a Estados Unidos, seguramente no imaginó que el viaje se retrasaría por un incidente que la tendría como protagonista. Y en el que también terminaría involucrado un político, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel. El caso, aunque se trata de una situación que podría ocurrirle a cualquiera, ya es viral en redes sociales. Todo ocurrió cuando la mujer ya estaba sentada en la silla y, de repente, sintió el golpe. El termo del congresista cayó sobre su cabeza, por lo que tanto personal de la aerolínea como cuerpo médico del aeropuerto tuvieron que atender la situación. El vuelo salió más de 40 minutos tarde. La señora ya estaba sentada, mientras el congresista se dispuso a montar su equipaje en los compartimientos del avión. En esas, un termo cayó sobre la cabeza de la mujer. En una imagen revelada por Blu Radio se ve a Meisel preocupado mientras el personal de la aerolínea atiende la situación. Por recomendación médica, la mujer tuvo que bajarse del avión, pero la aerolínea, Latam, aseguró que se encargaría de que llegara a su destino en tierra norteamericana en caso de que los otros exámenes fueran favorables.

Declaraciones y disculpas públicas del senador Carlos Meisel tras el incidente

Tras el incidente, el senador Meisel narró lo ocurrido y ofreció disculpas en sus redes sociales. “Arrancaba la semana con toda la concentración puesta en mis tareas y he tenido un lamentable accidente que me llena de tristeza. En el vuelo que me transportaba a Bogotá esta mañana, se me cayó un termo del morral cuando intentaba meterlo en el portamaletas del avión. El termo golpeó a una señora que estaba sentada en una de las filas de la cabina”, contó Meisel, quien lleva desde 2018 en el Senado.

Los congresistas de regiones (Meisel es de Atlántico) suelen tomar vuelos entre su departamento y Bogotá, y viceversa, todas las semanas en las que hay sesión en el Capitolio Nacional. Volviendo al tema, pese a que parece que a la mujer no le pasó algo grave, Meisel ofreció disculpas. “A la señora le tomaron la presión y la revisaron; gracias a Dios no parece ser nada grave, eso no quita lo mal que me siento y las obvias disculpas por esto”, aseguró. A renglón seguido, dijo que seguía pendiente de su estado de salud y pendiente de la mujer mediante la aerolínea. Esto, ya que por ley no puede tener los datos personales de ella. Y agregó que pidió que le dieran sus datos personales a la afectada. “La situación tuvo todos los protocolos de la aerolínea y estoy totalmente pendiente de su estado de salud. Estoy en permanente contacto con la aerolínea averiguando por su bienestar y he pedido que le den mis datos personales, ya que, por ley, entiendo que no me pueden dar los de ella”. Antecedentes inusuales del congresista en el Capitolio No es el primer hecho atípico que protagoniza Meisel. Siendo distinto, pero también inusual, el senador cantó “Los Caminos de la Vida” en el Congreso de la República para homenajear al compositor Omar Geles, tras su muerte en mayo de 2024. Entérese: Video | Congresista cantó “Los caminos de la vida” en el Senado en homenaje a Omar Geles Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes