La Torre Eiffel cerró por protestas tras polémica por discriminación a trabajadoras

Los trabajadores de la Torre Eiffel se declararon en protestas este lunes, 7 de septiembre, por unas instrucciones dadas al personal femenino durante la visita, el pasado sábado 5 de septiembre, de una delegación de la organización religiosa hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).
En su página web informó oficialmente de un “retraso” en la apertura “por razones operativas”. Sin embargo, la medida obedeció a la decisión de una asamblea del personal, cuyos trabajadores expresaron su rechazo a que las mujeres fueran apartadas durante la visita.
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