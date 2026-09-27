“Vea pues, esta atrevida”: la directora del ICBF se sale del guion de comunicación del gobierno de De la Espriella

Desde que asumió la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Carolina Restrepo Cañavera ha convertido su cuenta de X en uno de sus principales espacios de pronunciamiento. Allí comunica decisiones de la entidad, pero también responde a críticos, confronta a usuarios, fija posiciones sobre asuntos sensibles y participa en discusiones que trascienden al ICBF. Ese estilo contrasta con la estrategia anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que decidió centralizar las posiciones oficiales en la figura de un vocero.
Como resultado de esa comunicación, es difícil separar a la funcionaria que habla en nombre de una entidad pública y la persona que responde desde una cuenta personal a una discusión en redes. Esa frontera ha quedado expuesta varias veces desde su llegada al ICBF y volvió a hacerse visible esta semana, después de un intercambio con Hanwen Zhang, activista y doctora en Ciencias-Estadística que cuestionó una de las recientes posiciones de Restrepo sobre el concepto de familia.