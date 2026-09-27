Néstor Lorenzo reconoció los errores de Colombia pero está conforme: esto dijo después del amistoso contra México

Una nueva ilusión surge desde la selección Colombia con la renovación de la plantilla después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primer escollo a superar era México en un juego amistoso, sin embargo, los manitos comandados por Rafael Márquez demostraron capacidad y trabajo en todas las zonas del campo, complicando a Colombia de más en el partido amistoso que se jugó en Baltimore, Estados Unidos, y que culminó en tablas 1-1.
Durante la primera mitad se vieron distintos patrones en la selección Colombia. Constantes faltas, pérdidas de balón, errores en salida e incluso 3 ocasiones en las que se salvó porque los mexicanos estrellaron sus remates en los palos. El gol de Luis Javier Suárez antes de los 10 minutos, tras un fenomenal centro de Richard Ríos, parecía abrir el melón de goles colombianos, no obstante, la situación se tornó distinta.