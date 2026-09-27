Amaranto Perea tras derrota del DIM ante Junior: “Es muy difícil competir así”

Independiente Medellín afrontará días retadores en la Liga BetPlay 2-2026. El técnico Luis Amaranto Perea y su cuerpo técnico tendrán que hacer una lectura precisa para reorganizar el equipo ante las nuevas bajas por lesión que dejó el partido del pasado sábado frente a Junior en Barranquilla.

Jeison Medina y Halam Novoa fueron los últimos en sumarse a la lista de jugadores con inconvenientes físicos. Ambos tuvieron que abandonar el terreno de juego cuando transcurrían 25 minutos del compromiso que el Poderoso terminó perdiendo 2-0.

Estas ausencias se suman a las de Juan Fernando Quintero y Frank Fabra, mientras que Kevin Mantilla también dejó el campo de juego por una molestia en la región posterior del muslo, situación que deberá ser evaluada por el cuerpo médico.

El panorama se complicó para el DIM en Barranquilla luego de la expulsión de Kéiner Klinger, al minuto 17. Aun con un hombre menos, el equipo antioqueño logró competir y mantener el partido igualado hasta el minuto 75, cuando Junior encontró el camino del gol mediante un penalti sancionado por una agresión de Mantilla sobre Guillermo Paiva.

Perea terminó molesto por la manera en que su equipo perdió un partido que, pese a la inferioridad numérica, consideraba controlado.

Lea: El DIM resistió con un hombre menos, pero Junior lo liquidó en el tramo final

“El partido cambia mucho después de la expulsión. Igual es un jugador joven (Klinger), quizás su ímpetu lo traicionó. A partir de ahí ellos ya nos hunden, un hombre menos, con la humedad, con todo lo que supone, con buenos jugadores que tienen, era más complejo”, explicó el entrenador en rueda de prensa.

Sin embargo, el técnico fue especialmente crítico con la acción que derivó en el penalti.

“Pese a la dificultad que teníamos con un hombre menos, el partido estaba controlado, nosotros no lo estábamos sufriendo. Lo otro es imperdonable. Nosotros los metemos en el partido, un penal de la nada, y ante eso pues hay muy poco que decir”, señaló.

Perea insistió en que ese tipo de equivocaciones deben servir como aprendizaje para el grupo.

“Los partidos son muy complejos, perder un hombre se hace casi imposible, pero por otro lado, más allá de la bronca que tenemos por el resultado, creo que los teníamos bastante bien. Aprender de estas situaciones”, manifestó.

Y agregó: “Es una locura nosotros recibir un penal de la condición que estábamos, una agresión, yo que no lo entiendo. Hay cosas que no entiendo, nosotros solitos nos metimos en el lío. No fue suficiente con la expulsión y hacemos un penal infame, es una locura, es muy difícil competir así”.

El entrenador también destacó la respuesta de los jugadores que ingresaron y dejó claro que ahora el objetivo es recuperar al grupo para volver a ganar.

“Valoro otras cosas, creo que los muchachos que entraron lo hicieron bien, pero la irresponsabilidad del penal sí es para hablarlo y para revisarlo bien. Veremos cómo nos recuperamos y a partir de ahí volver a la victoria”, concluyó.