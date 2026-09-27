Murió en operativo alias Robinson Gutiérrez, vinculado al financiamiento del crimen de Miguel Uribe

En una operación conjunta de la Fuerza Pública en zona rural de Tello, Huila, fue dado de baja alias Robinson Gutiérrez, uno de los hombres que las autoridades identificaban como responsable del componente financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. En el mismo procedimiento fueron capturados otros tres integrantes de esa organización. El operativo se llevó a cabo en la vereda El Cadillo y contó con la participación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. El resultado fue informado por el presidente Abelardo De La Espriella, quien señaló que Guzmán González estaba relacionado con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El mandatario advirtió, sin embargo, que la información conocida hasta el momento corresponde a un balance preliminar y que los detalles deberán ser verificados por las autoridades antes de entregar un reporte definitivo. “Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen”, manifestó De La Espriella en su cuenta de X. También señaló que ampliará la información una vez termine la verificación de los resultados de la operación. Además de la muerte de ‘Robinson Gutiérrez’, las autoridades reportaron la captura de tres integrantes de la estructura Teófilo Forero Castro. Por ahora no se han divulgado sus identidades ni los detalles de las responsabilidades que tendrían dentro de la organización. La estructura hace parte de la Segunda Marquetalia, organización armada liderada por alias Iván Márquez, y mantiene presencia y actividad criminal reportada por las autoridades en zonas de Huila y Caquetá.

La relación de ‘Robinson Gutiérrez’ con el asesinato de Miguel Uribe Turbay constituye uno de los elementos centrales del operativo. De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO y citada en los reportes sobre el procedimiento, su participación habría estado vinculada con la logística de financiación del crimen.

¿Quién era alias Robinson Gutiérrez?

Los reportes de inteligencia identifican al hombre abatido como Miguel Orlando Guzmán González. Dentro de la estructura Teófilo Forero Castro había desempeñado diferentes funciones y, desde 2024, aparecía identificado como responsable del componente financiero de la organización. También se le atribuía un papel político dentro de la estructura. Su trayectoria se remontaba a la antigua Columna Móvil Teófilo Forero. Según los reportes conocidos por las autoridades, en 2021 habría participado en acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y para entonces era considerado un hombre cercano a alias El Paisa.