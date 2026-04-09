Exclusivo | La historia tras la carta del capo Pablo Escobar que reapareció en librería de Medellín: habla el destinatario

“A mi oficina de Laureles llegaron cuatro pelaos jóvenes y me entregaron un sobre. Dijeron: ‘Don Diego, le escribieron’. Yo ahí mismo adiviné de quién era esa carta. Era de Pablo Escobar”. El recuerdo es del periodista Diego Alonso Sánchez, quien conversó con EL COLOMBIANO sobre un insólito hallazgo: la reaparición de una misiva perdida del jefe del cartel de Medellín, la cual fue hallada en La Anticuaria, la librería más antigua de la ciudad. Tal cual informó este diario en exclusiva en la mañana del jueves, la bibliotecóloga Mónica Pérez Mejía, directora del establecimiento, contó que una tarde de mediados de julio de 2017 llegó al establecimiento un cliente buscando un libro de Física. Cuando ella lo tomó del estante, sintió que un objeto cayó al piso. “Recuerdo muy bien el instante, porque mi papá estaba vivo en ese momento. Él la recogió, la miró y me dijo: ‘Es una carta de Pablo Escobar’”. El documento estaba guardado en un sobre, cuyo destinatario estaba marcado con máquina de escribir: “Señor Diego Alonso Sánchez. Noticiero Nacional. Bogotá D.E.”. El padre, Daniel Pérez, la guardó en su escritorio. “Pensamos que era una curiosidad más de las que uno se encuentra aquí en la librería. La conservamos en ese momento por su valor histórico, aunque nunca pensamos en comercializarla ni nada de eso”, recordó ella. Este tipo de hallazgos son relativamente frecuentes en su local, que alberga cerca de 10.000 libros, el 98% de segunda mano. Dentro de sus páginas ha encontrado fotos antiguas, recordatorios de primeras comuniones, flores, hojas de marihuana y dedicatorias de amor. Al poco tiempo, Daniel entró en una penosa convalecencia, causada por el cáncer, y falleció al año siguiente. A pocos meses de su partida, la hija hizo inventario y le pidió que le entregara los documentos de la biblioteca, incluyendo aquellos artículos curiosos para conservar. Allí estaban, entre otras cosas, una edición de El Qujjote en alemán, que data de 1864; un cuaderno de cuentas de tienda, de 1904; y la carta de Escobar, la cual metió en una carpeta. La misiva permaneció nueve años en el olvido, hasta el 16 de marzo de 2016, cuando la influenciadora Susana Ortiz (“Susi Aventuras”) visitó la librería con el fin de hacer un video para sus redes sociales, el cual fue publicado el pasado 1 de abril. La grabación, de menos de 2 minutos, mostró durante 5 segundos el sobre cerrado, con la idea de no hacer una apología a la memoria del capo. Sin embargo, eso fue suficiente para despertar el interés de extrañas personas. Ese mismo día, el pasado Miércoles Santo, llegaron a la librería tres jóvenes en dos motocicletas. Llevaban gorras, camisetas anchas y apariencia de “pocos amigos”. “Dijeron que eran familiares de Pablo Escobar y que esa carta les pertenecía. Tenían una actitud rara, se tocaban la cintura, como si tuvieran armas, aunque nunca les vi nada. Sentí miedo”, comentó Mónica. Ella le había sacado unas fotocopias al documento en el pasado, pensando en su preservación, y les entregó una copia a los supuestos dolientes. Al día siguiente, Jueves Santo, al teléfono fijo del establecimiento entraron tres llamadas de diferentes personas, insistiendo en que les entregaran el papel. ¿Pero cuál es la historia detrás de esta carta y cómo fue que terminó traspapelada en uno de los libros de La Anticuaria? En los años 90, Diego trabajaba como corresponsal en Medellín del Noticiero Nacional. Tuvo a su cargo la cobertura de la violencia del narcotráfico y la persecución contra Escobar. “Yo fui el primer periodista que ingresó a los terrenos en los que se iba a construir la cárcel La Catedral, en Envigado, para hacer un reportaje”, comentó. El capo fue recluido en el centro penitenciario el 19 de junio de 1991, tras entregarse de manera voluntaria a las autoridades. “Durante el tiempo que estuvo en La Catedral le mandé tres cartas con cuestionarios, pero solo contestó la última. Dijo que las otras dos no le llegaron”, narró Diego. En agosto de 1991 fue en persona a la penitenciaría. Y en la entrada vio a un joven vestido de civil, que conducía un Jeep Willis. “Señor, soy periodista, por favor entréguele esta carta a Pablo Escobar”, le solicitó. “Tenga la seguridad de que él esta carta la ve hoy”, le respondió el muchacho, y aceleró. “La entregué un jueves y me llegó a mi oficina el lunes a las 7:00 de la mañana”, acotó el reportero. Este diario conoció el documento, que consta de una página de block, manuscrita por ambas caras con lapicero y fechada el 27 de junio de 1991, en Envigado. Su contenido incluye ocho párrafos, en los que Escobar respondió a un cuestionario que le había enviado el periodista. “Respecto a su pregunta sobre Venezuela, le digo que esos escándalos significan que no solamente en Colombia existe el narcotráfico”, redactó el recluso. Escobar se refirió en los párrafos siguientes al caso de Barry Seal (1939-1986), el famoso piloto estadounidense que en los años 80 trabajó para el cartel de Medellín, y que luego se convirtió en un infiltrado que recopiló información para la DEA, la CIA y otras agencias de EE.UU. “Aspiro a que la justicia de Colombia sea independiente y sin presiones de los Estados Unidos, ya que Colombia no presionó a ese país en el caso de Barry Seal, quien fue el más grande narcotraficante de Norteamérica, y que después de haber introducido más de 50 toneladas de cocaína, fue dejado en libertad y no estuvo en prisión ni siquiera un solo día y se le sancionó únicamente obligándolo a dormir en un cuartel del Ejército de los Estados Unidos”, se quejó el capo. Prosiguió afirmando que “el señor Barry Seal se jactaba por la televisión de sus acciones de narcotráfico, pero fue perdonado por los norteamericanos a cambio de sus declaraciones en contra de los líderes del gobierno sandinista”. Seal fue asesinado por tres sicarios colombianos enviados por el cartel a EE. UU. Lo acribillaron dentro de un automóvil en su ciudad natal, Baton Rouge, el 19 de febrero de 1986; a los tres los capturaron antes de abandonar esa nación y fueron condenados a cadena perpetua. Escobar finalizó el escrito con un “cordial saludo”, su firma y la estampa de una huella digital. “A mí me gusta mucho La Anticuaria, allá conseguí los libros para mi estudio y he hecho varias donaciones”, relató Diego. Una de esas donaciones fue la de varios textos de bachillerato que pertenecieron a sus hijos, los cuales ya se graduaron. “Por error, en uno de esos libros se fue la carta y no nos dimos cuenta. Una vez un amigo que tiene un museo me preguntó si conservaba algo de la época de Escobar, entonces la estuve buscando, pero nunca la encontré”. Hasta el pasado 1 de abril, cuando la misiva fue mencionada en el video de redes sociales y un camarógrafo, amigo suyo, lo vio. La Anticuaria acordó devolverle el documento en un acto formal, ante notario. Diego contó que su idea es no hacerle apología al capo, aunque reconoce el valor histórico que puede tener el documento, por lo cual piensa donarlo a un museo. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Una carta perdida del capo Pablo Escobar reapareció en una librería de Medellín, ¿qué dice?