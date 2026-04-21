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“Si el debate avanza con exclusiones será una farsa”: Sergio Fajardo arremete contra las condiciones de Cepeda

El candidato de centro ha sostenido en una carta dirigida a los medios que no son los aspirantes a la presidencia quienes organizan el debate a su antojo.

  • Tras la exclusión de Iván Cepeda para debatir, el candidato de centro, Sergio Fajardo, ha criticado la decisión del aspirante del petrismo calificándola de farsa y censura. Fotos: Jaime Pérez Munévar, Colprensa y @sergio_fajardo
    Tras la exclusión de Iván Cepeda para debatir, el candidato de centro, Sergio Fajardo, ha criticado la decisión del aspirante del petrismo calificándola de farsa y censura. Fotos: Jaime Pérez Munévar, Colprensa y @sergio_fajardo
  • Sergio Fajardo publicó en X una carta dirigida al candidato del Pacto Histórico sobre los debates presidenciales. Foto: @sergio_fajardo
    Sergio Fajardo publicó en X una carta dirigida al candidato del Pacto Histórico sobre los debates presidenciales. Foto: @sergio_fajardo
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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En medio de la polémica iniciada por el candidato del petrismo, Iván Cepeda, quien retó a los representantes de la “extrema derecha” a un debate, el aspirante a la presidencia Sergio Fajardo publicó una carta donde arremete contra el senador del Pacto Histórico por excluir a otros sectores a esa invitación.

A través del documento, el exalcalde de Medellín resaltó la importancia de los debates y sostuvo que son los electores quienes “tienen derecho a escuchar las principales opciones que se presentan y sus programas”.

Lea también: ¿Se pueden hacer debates con las condiciones que quiere imponer Iván Cepeda?

En la misiva, Fajardo criticó al senador Cepeda y subrayó que “después de negarse a participar en múltiples debates sectoriales, territoriales o nacionales a los que se le había invitado, ha cambiado de opinión o eso parece”.

“Su predisposición es bienvenida. Pero no es aceptable que busque condicionar el debate con censura de temas o exclusiones de opciones políticas. Eso no seria un debate, seria una trampa y un engaño. Y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego”, aludió.

Para el candidato de Dignidad y Compromiso, “si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura. Colombia es mucho mas que una confrontación entre petrismo y uribismo, entre petrismo y antipetrismo. Colombia merece más”.

“Hay millones de indecisos entre las opciones que se presentan y millones de colombianos y colombianas que habitualmente se abstienen y un debate de calidad podría convocarlos. Así como centenares de miles de primeros votantes. Todos ellos necesitan de los debates”, detalló Fajardo, sumando que cree en el debate y en el diálogo.

“Un debate serio nos permite ver no solo las propuestas, sino el carácter y la personalidad de quien aspira a dirigir los destinos de la nación”, resaltó el candidato a la presidencia.

Sergio Fajardo publicó en X una carta dirigida al candidato del Pacto Histórico sobre los debates presidenciales. Foto: @sergio_fajardo
Sergio Fajardo publicó en X una carta dirigida al candidato del Pacto Histórico sobre los debates presidenciales. Foto: @sergio_fajardo

La carta de Sergio Fajardo se da como respuesta al pronunciamiento de Iván Cepeda en las última horas donde, desde un evento público en Fusagasugá, Cundinamarca, “retó” a los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella a un debate.

Luego, en una entrevista con María Jimena Duzán, el aspirante del petrismo enfatizó en que esa invitación a debatir era solo para quienes representan “la extrema derecha” y descartó a Sergio Fajardo y Claudia López para dichos encuentros.

Dentro de las otras condiciones de Cepeda también está la elección de moderadores idóneos para que el debate sea contestarle a los candidatos, no a quienes moderan. También la elección previa de los temas y que los tiempos de intervención sean de acuerdo a las posiciones de los candidatos, estando él de un lado y del otro Valencia y De la Espriella.

Siga leyendo: “Un demócrata no escoge a sus contradictores”: Paloma critica a Cepeda por querer excluir de los debates a candidatos de centro

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