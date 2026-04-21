“Si el debate avanza con exclusiones será una farsa”: Sergio Fajardo arremete contra las condiciones de Cepeda

En medio de la polémica iniciada por el candidato del petrismo, Iván Cepeda, quien retó a los representantes de la “extrema derecha” a un debate, el aspirante a la presidencia Sergio Fajardo publicó una carta donde arremete contra el senador del Pacto Histórico por excluir a otros sectores a esa invitación.

A través del documento, el exalcalde de Medellín resaltó la importancia de los debates y sostuvo que son los electores quienes “tienen derecho a escuchar las principales opciones que se presentan y sus programas”.

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En la misiva, Fajardo criticó al senador Cepeda y subrayó que “después de negarse a participar en múltiples debates sectoriales, territoriales o nacionales a los que se le había invitado, ha cambiado de opinión o eso parece”.

“Su predisposición es bienvenida. Pero no es aceptable que busque condicionar el debate con censura de temas o exclusiones de opciones políticas. Eso no seria un debate, seria una trampa y un engaño. Y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego”, aludió.

Para el candidato de Dignidad y Compromiso, “si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura. Colombia es mucho mas que una confrontación entre petrismo y uribismo, entre petrismo y antipetrismo. Colombia merece más”.