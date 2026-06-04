Andariega, la película antioqueña que retrata las vidas de las recolectoras de café en Colombia

Cada vez son más los largometrajes documentales nacionales que llegan a las salas de cine del país. Uno de los más recientes es Andariega, un retrato vivo de las mujeres nómadas recolectoras de café en Colombia. Escrita y dirigida por Raúl Soto Rodríguez y producida por Briosa Films, la película tuvo su estreno mundial en la edición 64 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) y también fue presentada internacionalmente en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA), antes de llegar a la cartelera colombiana. Lea: Este es el cortometraje paisa que triunfó en Cannes con una historia grabada en Portugal Cada año, María Yesenia Herrera, de 26 años y apodada “Chena”, se une a la diáspora de campesinos andariegos que se movilizan por Colombia recogiendo las cosechas de café. Viajar y trabajar son la base de su autonomía. En su equipaje carga un cuaderno escolar donde escribe reflexiones sobre su pasado y la vida que afronta como mujer y madre, sosteniendo a la distancia un hogar lleno de dificultades y escasez. A pesar de su juventud, su cuerpo se está debilitando, poniendo en entredicho su propia idea de libertad. Andariega cuenta con la participación de María Yesenia Herrera Benítez, Gloria Fanny Benítez, Libardo Herrera, Marlen Herrera Benítez, Isabel Herrera Benítez, José David Sea Herrera, Deiner Herrera Benítez ‘Totoi’, Yoiner Herrera Benítez y Natalia Bermúdez Garcés.

“Los espíritus nómadas y el café están muy relacionados con mi vida en Colombia, puntualmente con la región donde nací y vivo, Antioquia. La cosecha de este grano determina la vida de una inmensa diáspora de campesinos que viajan al libre albedrío por los campos, alquilando sus brazos de finca en finca para recogerlo. María Yessenia, nuestro personaje principal, alberga el destino de un espíritu femenino y nómada que, por necesidad, se aleja cada año de su familia, dejando al cuidado de su madre a su pequeño hijo, Totoi”, comentó el director. Y agregó: “Esta relación entre una madre que renuncia a la crianza de su hijo, el lento tiempo de volver, sus inestables llamadas telefónicas y la distancia, yo la viví durante mi infancia con mi propia madre. Recuerdo que su ausencia la sentí como un castigo y luego, con el tiempo, entendí que este sacrificio lo hizo para darme la mejor educación posible. Hoy, 40 años después, María Yessenia llena de sentido y vida la memoria de mis padres, mientras viaja por un paisaje donde subsiste una cultura rural, premoderna y machista de recolectores que trabajan a destajo, una situación que cobra sobre su propia salud el desgaste diario”.