Mujer relató la pesadilla que vivió en el centro estético del que desapareció Yulixa Toloza: “Pensé que me iba a morir”

Gran conmoción ha causado el caso de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años cuyo paradero todavía es desconocido desde que fue a un centro estético llamado Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.
Su intención era realizarse lo que sería una lipólisis láser, un procedimiento que consiste en eliminar grasa localizada mediante el uso de una cánula y energía láser. Sin embargo, fue reportada como desaparecida poco después de que presuntamente los empleados de ese lugar le pidieran a la amiga de ella que fuera a la casa de la paciente por ropa.