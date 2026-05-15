Mujer relató la pesadilla que vivió en el centro estético del que desapareció Yulixa Toloza: “Pensé que me iba a morir”

Gran conmoción ha causado el caso de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años cuyo paradero todavía es desconocido desde que fue a un centro estético llamado Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá. Su intención era realizarse lo que sería una lipólisis láser, un procedimiento que consiste en eliminar grasa localizada mediante el uso de una cánula y energía láser. Sin embargo, fue reportada como desaparecida poco después de que presuntamente los empleados de ese lugar le pidieran a la amiga de ella que fuera a la casa de la paciente por ropa.

Y es que Toloza al parecer había salido “pálida” y con debilidad después de la intervención, así lo mostraron algunos videos en que se ve sin tonalidad en su rostro, con dificultad para respirar, con la mirada perdida y tratando de alimentarse con una sopa que le daba un hombre en el sitio tras la cirugía.

Beauty Láser: el testimonio de otra mujer

Esta historia llevó a otra mujer, quien aseguró haber sido también víctima, a contar su testimonio sobre una liposucción que presuntamente le realizaron en Beauty Láser. Ella tiene 32 años y relató a El Tiempo que esa experiencia le causó un fuerte impacto físico y emocional, pues conoció el lugar a través de Facebook e Instagram, donde veía publicaciones de mujeres con el antes y el después de los procedimientos. También notó que esos perfiles “tenían muchos seguidores”, por lo que se sintió confiada para acudir allí con la intención de realizarse una lipotransferencia. Sin embargo, le explicaron que, por ser una mujer delgada, el procedimiento no le serviría. “Ellos me dijeron que posiblemente mi grasa no iba a servir para los glúteos y que eso solo se sabía durante el procedimiento”, mencionó al medio citado. Agregó que finalmente solo le practicaron una liposucción el 13 de abril, fecha en la que pagó 4.650.000 pesos. Entérese: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza

Según contó, el paquete incluía fajas, medicamentos y demás elementos postoperatorios, un plan que aceptó con el fin de no tener que comprar insumos por fuera. En principio, le explicaron que utilizarían anestesia local y sedación, pero dentro del lugar le presentaron a un anestesiólogo que presuntamente la canalizó y le aplicó medicamentos. El anestesiólogo le habría dicho en ese momento: “Ya te estoy poniendo el sedante, vas a sentir mareo”. Luego le aplicó morfina para el dolor. Después de eso no recordó más. La víctima indicó que Beauty Láser era un edificio de tres pisos, donde el segundo tenía una recepción y el tercero era utilizado para las cirugías. Precisamente a ese piso de las cirugías subió sin ropa, sin celular y sin más pertenencias, después de haber “pagado todo”. La mujer agregó a El Tiempo que en ese momento sintió temor, porque tenía una “corazonada”. “En mi mente pensé: ya toca. Igual yo estoy con Dios, no me va a pasar nada”, expresó. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Después de la intervención, explicó que salió mareada, con náuseas y pálida, y que la recomendación que le hicieron fue tomar “caldo de pollo”. Sin embargo, cuando llegó a su casa, comenzó a vomitar y a sentir que podía desmayarse.

La mujer asistió a varios posoperatorios y, en el sexto, fue enviada de urgencia a un hospital, donde le practicaron exámenes que mostraron que tenía una infección en el cuerpo, por lo que permaneció hospitalizada durante ocho días. “Me decían que, si seguía así, me tocaba pasar a UCI. Yo pensé que me iba a morir”, concluyó la víctima, quien logró salvarse y contar su testimonio sobre este centro estético. Cuando pidió explicaciones a Beauty Láser, le respondieron lo siguiente: “Tan raro, si todo el procedimiento fue exitoso”. Siga leyendo: Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá

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