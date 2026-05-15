Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza

Las autoridades intensificaron la búsqueda de los tres administradores del centro estético ilegal Beauty Láser M.L., señalado por la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que se sometió a un procedimiento de lipólisis láser en el establecimiento ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, en Bogotá. Los investigadores intentan ubicar a María Fernanda Delgado Hernández, identificada como propietaria del negocio; a Eduardo David Ramos, supuesto cirujano que habría practicado el procedimiento; y a Edinson Torres, señalado como administrador del lugar y pareja sentimental de Delgado Hernández.

Lea aquí: Este fue el procedimiento que le aplicaron a Yulixa, ¿por qué puede ocasionar la muerte en las manos equivocadas? De acuerdo con información recopilada por las autoridades y testimonios conocidos por El Tiempo, ninguno de los tres habría regresado a sus viviendas habituales y tampoco responden las líneas celulares con las que promocionaban los servicios del establecimiento.

El caso tomó fuerza luego de que familiares y allegados de Yulixa denunciaran su desaparición tras ingresar al centro estético para practicarse un procedimiento corporal. Desde entonces, las autoridades intentan reconstruir lo ocurrido dentro del lugar, que funcionaba sin licencias ni permisos para realizar cirugías estéticas. Conozca: “La jalaban y la jalaban”: Yulixa habría salido arrastrada del centro estético antes de desaparecer, según testigo María Fernanda Delgado Hernández aparece como la principal responsable administrativa del establecimiento. Documentos revisados por las autoridades indican que la firma Beauty Láser M.L. estaba registrada únicamente para actividades de peluquería y tratamientos de belleza, pero no para procedimientos quirúrgicos.

María Fernanda Delgado Hernández (dueña del local) junto a Edinson Torres (administrador y su pareja sentimental) FOTO: Redes sociales.

Además, investigadores siguen la pista de Eduardo David Ramos, el supuesto cirujano señalado de practicar la intervención a Yulixa Toloza. Según testimonios entregados por allegados de la paciente, el hombre, de origen venezolano, ya habría realizado otros procedimientos dentro del centro estético. Fuentes cercanas al caso aseguraron que Ramos llevaría cerca de siete años en Colombia y que, según algunas versiones, tendría formación en enfermería. Sin embargo, las autoridades verifican si realmente contaba con certificaciones o permisos para practicar procedimientos invasivos.

Eduardo David Ramos habría sido el encargado de la cirugía que acabó con al vida de Yulitza Toloza. FOTO: Redes sociales.

El tercer nombre en el radar es Edinson Torres, quien sería la pareja sentimental de María Fernanda Delgado Hernández y uno de los hombres encargados de manejar el funcionamiento del negocio. Un exsocio del establecimiento aseguró que Torres fue quien lo buscó inicialmente para invertir en la empresa debido a que necesitaban una persona colombiana para formalizar el negocio. Siga leyendo: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza “Me usaron como un señuelo para montar el establecimiento porque ellos no tenían papeles colombianos”, relató el exsocio al diario El Tiempo. El hombre también aseguró que durante los primeros años el local funcionaba como un centro de estética convencional, ofreciendo servicios como masajes, mascarillas, venta de fajas y tratamientos postoperatorios. No obstante, señaló que con el tiempo comenzaron a realizar procedimientos más invasivos. Las autoridades investigan ahora cómo el establecimiento pasó de ofrecer tratamientos básicos de belleza a promocionar lipólisis láser, lipotransferencias y lipo 360 “sin dolor”, pese a no contar con habilitación médica.

Información conocida por City Tv señaló que, solo en el último mes, el centro estético ilegal habría realizado entre 12 y 15 procedimientos y atendido cerca de 90 mujeres. Las ganancias del negocio también están bajo análisis. Según cálculos preliminares, el establecimiento habría obtenido ingresos cercanos a los 330 millones de pesos en pocas semanas, cobrando entre 3,6 y 4,3 millones de pesos por cada intervención.

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