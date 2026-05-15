“Petro dejó de ‘capa caída’ al sector vivienda; el próximo gobierno debe recuperar Mi Casa Ya”: presidente de Camacol

El sector de la construcción sigue atravesando por un momento complejo, marcado por el deterioro de las expectativas y una evidente distancia con las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque al cierre de 2025 se percibía un leve optimismo, el panorama volvió a enfriarse durante el primer cuatrimestre de 2026: los lanzamientos de vivienda cayeron 16,7%, las ventas retrocedieron cerca de 6% y las iniciaciones de obras se desplomaron 19,9%.
En entrevista con EL COLOMBIANO, Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), hizo un balance poco alentador del sector durante estos últimos tres años. Aseguró que el Gobierno Petro dejó “de capa caída” a la construcción tras desmontar el programa Mi Casa Ya, decisión que, dijo, elevó los desistimientos de compra de vivienda a cerca de 30.000 en el último año.
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También advirtió que las altas tasas de interés y el incremento en los costos de producción amenazan con elevar las tasas de los créditos hipotecarios hasta 14,5%. A esto se suma una desaceleración que está destruyendo cerca de 22.000 empleos formales cada mes y trasladando la carga de los subsidios de vivienda a las regiones que cuentan con capacidad presupuestal propia.
Frente a este panorama, el líder de Camacol reveló la hoja de ruta que el gremio presentará el próximo 20 de mayo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar la reactivación económica del sector. La propuesta contempla recuperar los beneficios tributarios de las cuentas AFC para incentivar el ahorro, implementar coberturas a las tasas de interés —similares a los programas PIPE 1 y PIPE 2— dirigidas a jóvenes y clase media en vivienda no VIS, y rediseñar Mi Casa Ya para reducir en 40% su costo para el Estado, eliminando barreras como el Sisbén.
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Pese al difícil contexto, Herrera destacó que cerca de la mitad de las viviendas entregadas en el país ya cuentan con criterios de sostenibilidad. En esa línea, anunció que el gremio trabaja en la primera base de datos de materiales verdes y en el desarrollo de VIS 5.0, una apuesta enfocada en la descarbonización y la resiliencia climática del sector.