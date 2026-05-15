¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías plásticas en Colombia?

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza (de 52 años) después de practicarse un procedimiento estético en Bogotá volvió a poner bajo la lupa la seguridad de las clínicas dedicadas a este tipo de intervenciones y la falta de controles que, según expertos, todavía persiste en parte del sector. Toloza fue vista por última vez el pasado 13 de mayo luego de asistir a un establecimiento de estética ubicado en la localidad de Tunjuelito. De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades, una persona cercana aseguró haberla notado con signos evidentes de malestar físico al salir del lugar, situación que posteriormente motivó una denuncia formal por desaparición. El caso generó preocupación nacional no solo por el paradero desconocido de la mujer, sino por las dudas alrededor del sitio donde se realizó el procedimiento, una técnica de reducción de grasa mediante láser conocida como lipólisis láser.

Mientras avanzan las investigaciones, organismos de control buscan establecer si el centro contaba con permisos y habilitaciones para ofrecer este tipo de servicios médicos. La situación también abrió nuevamente el debate sobre los riesgos que enfrentan miles de personas que acuden a tratamientos estéticos sin comprobar previamente la preparación de los especialistas ni las condiciones sanitarias de las clínicas. Los procesos son sencillos y este diario le explica cómo verificar.

¿Cómo saber si una clínica o médico tiene permiso para realizar cirugías estéticas en Colombia?

Expertos del sector salud insisten en que verificar la legalidad de un establecimiento no es un trámite menor, sino una medida fundamental para prevenir complicaciones graves. En Colombia, las instituciones autorizadas para prestar servicios médicos deben aparecer registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), una plataforma oficial del Ministerio de Salud donde se puede consultar si una clínica tiene habilitación vigente y qué procedimientos está autorizada a realizar. La página oficial donde puede revisar es: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/. Allí puede comprobar mediante el nombre de la clínica o centro estético; el NIT de la misma y la ciudad.