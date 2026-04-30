Gobernador de Nariño niega vínculo con crimen de Miguel Uribe y dice que demandará a Álvaro Uribe

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó de manera contundente las acusaciones que lo vinculan con el presunto magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y aseguró que emprenderá acciones legales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que este hiciera pública una carta anónima que lo menciona.
La polémica surgió a raíz de un documento sin firma, divulgado en medio de una denuncia periodística, en el que se afirma que un gobernador y un exalcalde de Nariño habrían participado en una supuesta reunión en Manta, Ecuador, donde se habría acordado financiar el asesinato del congresista. En el texto se asegura que existieron contactos con grupos armados ilegales para llevar a cabo el crimen, lo que desató una fuerte controversia en el ámbito político nacional.
Frente a estos señalamientos, Escobar reaccionó visiblemente molesto y calificó las acusaciones como infundadas y peligrosas. Durante una sesión descentralizada de la Asamblea departamental realizada en el municipio de Sandoná, el mandatario expresó su preocupación por el impacto de este tipo de versiones. “Me están poniendo una lápida en la cabeza”, afirmó, al advertir sobre los riesgos personales y políticos que puede acarrear la difusión de este tipo de acusaciones sin sustento.