Gobernador de Nariño niega vínculo con crimen de Miguel Uribe y dice que demandará a Álvaro Uribe

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, rechazó de manera contundente las acusaciones que lo vinculan con el presunto magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y aseguró que emprenderá acciones legales contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que este hiciera pública una carta anónima que lo menciona. La polémica surgió a raíz de un documento sin firma, divulgado en medio de una denuncia periodística, en el que se afirma que un gobernador y un exalcalde de Nariño habrían participado en una supuesta reunión en Manta, Ecuador, donde se habría acordado financiar el asesinato del congresista. En el texto se asegura que existieron contactos con grupos armados ilegales para llevar a cabo el crimen, lo que desató una fuerte controversia en el ámbito político nacional. Frente a estos señalamientos, Escobar reaccionó visiblemente molesto y calificó las acusaciones como infundadas y peligrosas. Durante una sesión descentralizada de la Asamblea departamental realizada en el municipio de Sandoná, el mandatario expresó su preocupación por el impacto de este tipo de versiones. “Me están poniendo una lápida en la cabeza”, afirmó, al advertir sobre los riesgos personales y políticos que puede acarrear la difusión de este tipo de acusaciones sin sustento.

El gobernador fue enfático en defender su inocencia y cuestionó la legitimidad de basar señalamientos tan graves en un documento anónimo. “Los medios de comunicación amanecieron hoy con un señalamiento del expresidente Uribe, a quien voy a demandar por supuesto por el señalamiento de un anónimo”, declaró. Según dijo, resulta especialmente delicado que una figura con el peso político del exmandatario reproduzca este tipo de versiones sin pruebas verificadas. Conozca: La carta anónima que llegó a Álvaro Uribe y daría un giro a la investigación por magnicidio de Miguel Uribe Escobar también rechazó que en el mismo documento se mencione al presidente de la República como parte de la supuesta conspiración. A su juicio, se trata de una acusación de gran magnitud que no solo afecta su buen nombre, sino que también puede generar tensiones institucionales y aumentar la polarización política en el país. En su intervención, el mandatario insistió en que su trayectoria pública respalda su versión. Recordó que es profesor universitario con más de 26 años de experiencia y aseguró que quienes lo conocen saben que no tiene vínculos con estructuras ilegales ni con hechos de violencia. “Nadie que me conozca podrá creer que el gobernador del departamento de Nariño pueda entrar en una confabulación para generar un magnicidio”, sostuvo.

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, a los 39 años, tras permanecer dos meses hospitalizado luego de un atentado sicarial ocurrido en Bogotá. FOTO: Camilo Suárez.