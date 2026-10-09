Ni la vejez las protege: aumentan los casos de violencia sexual contra mujeres mayores

Eso ocurrió hace un mes, y mientras la indignación por su muerte crece, otros casos de presunta violencia sexual contra mujeres mayores han sido denunciados en distintas regiones del país. Justicia para todas.

El caso tiene paralizado al país, al menos a ese que se mueve en las redes sociales. Desesperada ante la falta de avances de la justicia, la hija de Blanca publicó los videos en los que se veía a su madre tendida en el potrero, para sacudir la indiferencia y exigir respuestas. Bastaron 24 horas desde que las imágenes desataron la indignación nacional para que la Fiscalía iniciara una investigación y comenzara a buscar pruebas y testimonios.

¿No quería qué, Blanca? ¿Que siguiera el hombre que la violó? Él ya se fue y ella se quedó allí, agonizando, hasta que la vida se le escapó días después en un hospital. Esta campesina de 72 años no sobrevivió y todos la lloran.

“No quiero”, repitió al menos tres veces Blanca cuando su hija la encontró desnuda, violada , moribunda y expuesta al frío en un potrero de su casa, en Nariño.

En San Vicente de Chucurí, Santander, una mujer de 70 años fue víctima de una presunta agresión sexual el pasado 5 de octubre. La mujer caminaba por una vía rural hacia el Batallón de Infantería número 40 Luciano D’Elhuyar cuando ocurrió el ataque.

Las autoridades investigaron el caso y capturaron a un hombre de 28 años, señalado como presunto responsable. El 9 de octubre, el detenido fue enviado a prisión después de aceptar cargos. Su rostro ha permanecido bajo reserva.

En La Unión, oriente de Antioquia, también se conoció el caso de una mujer de 83 años que habría sido víctima de acceso carnal violento el 26 de septiembre. Según las autoridades, un hombre se habría ofrecido a transportarla en un vehículo y la habría llevado a una zona despoblada, donde presuntamente ocurrió la agresión.

La mujer recibió atención médica y la Fiscalía adelanta la investigación. La Policía informó que el presunto responsable ya fue identificado y que avanzan las diligencias para lograr su captura. La Alcaldía pidió proteger la identidad de la víctima para evitar su revictimización.

“No hemos sido indiferentes ni hemos guardado silencio frente a los hechos. Desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, se han adelantado las actuaciones institucionales correspondientes y se ha puesto la situación en conocimiento de las autoridades competentes, con las cuales se mantiene la disposición de colaborar para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido”, informó la alcaldía.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, este año han practicado 92 exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales contra personas mayores. De estos, 81 corresponden a mujeres. La cifra representa un incremento del 31 % frente a los registros de 2025.

La misma entidad reporta otras formas de violencia contra las personas mayores. En lo corrido de 2026 se han registrado 3.207 casos de violencia interpersonal y 1.718 de violencia intrafamiliar. Son cifras que muestran que las agresiones contra esta población van más allá de los delitos sexuales y que los viejitos, como los niños y niñas, son especialmente vulnerables en una tan violenta como la nuestra.

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