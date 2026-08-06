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Cayó red que manipuló cerca de 250 cajeros automáticos para cometer millonarios robos

La organización habría causado pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos. Los robos fueron cometidos en varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país.

  • Los Quintis: cae la banda señalada de alterar cajeros automáticos para robar. Foto: Archivo El Colombiano / Fiscalía
    Los Quintis: cae la banda señalada de alterar cajeros automáticos para robar. Foto: Archivo El Colombiano / Fiscalía
Colprensa
06 de agosto de 2026
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Un juez de garantías dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 5 presuntos miembros de una organización delincuencial llamada Los Quintis, señalada de alterar cajeros automáticos para apoderarse de tarjetas de débito y crédito y robar a usuarios del sistema financiero.

A la organización, que habría operado entre 2023 y 2026, se le atribuyen 13 hurtos y cerca de 250 eventos de obstaculización ilegítima de sistemas informáticos.

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Según la investigación, los miembros de la organización manipulaban los cajeros automáticos con sustancias adhesivas para provocar fallas técnicas, y luego ofrecían ayuda a los usuarios afectados para observar sus claves y quedarse con las tarjetas, con las que efectuaban retiros de dinero o compras.

Los robos fueron cometidos en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país. Entre las víctimas fueron identificados adultos mayores previamente seleccionados para facilitar el engaño.

La organización habría provocado pérdidas superiores a 1.200 millones de pesos entre el dinero apropiado de las víctimas y los costos asumidos por las entidades bancarias para reparar los cajeros afectados.

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Los presuntos involucrados fueron identificados como Miguel Ángel Paredes Daza, Laura Valentina Orozco Romero, Jonathan Yesid Rojas Castiblanco, Héctor Javier Bautista Vargas y Anderson Steve Sánchez Aguilar, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y obstaculización ilegítima de sistema informático o red de comunicaciones agravada.

A Sánchez Aguilar también le fueron imputados los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, pues en el momento de su captura le fueron incautadas una escopeta apta para disparar, munición calibre 16 y cartuchos para los que no contaba con autorización.

Los procesados no aceptaron los cargos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo alteraba la banda “Los Quintis” los cajeros automáticos para cometer los robos?
Según la investigación, los presuntos integrantes aplicaban sustancias adhesivas en los cajeros para provocar fallas técnicas. Luego ofrecían ayuda a los usuarios, observaban sus claves y se quedaban con las tarjetas para hacer retiros de dinero o compras.
¿Quiénes eran las principales víctimas de esta modalidad de robo en cajeros automáticos?
La investigación señala que entre las víctimas había adultos mayores que, presuntamente, eran seleccionados previamente porque resultaban más vulnerables al engaño.
¿En qué ciudades y regiones habría operado la organización Los Quintis?
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en Bogotá, varios municipios de Cundinamarca y otras ciudades del país.
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