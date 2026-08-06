El supuesto accidente que terminó revelando un feminicidio: Fiscalía acusó a Hugo Fernando Silva Soto en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente y llamó a juicio a Hugo Fernando Silva Soto, señalado de haber simulado un accidente de tránsito en Bogotá para ocultar el feminicidio de su expareja, Karen Cecilia López Avendaño, y el homicidio de su hijo de 10 meses. Durante la audiencia de acusación realizada el 5 de agosto de 2026, el ente investigador también presentó cargos por la presunta alteración de elementos materiales probatorios, al considerar que la escena del vehículo fue modificada con el propósito de desviar la investigación y hacer creer que las muertes ocurrieron como consecuencia de un siniestro vial. Los hechos se remontan a la madrugada del 12 de diciembre de 2025, cuando organismos de emergencia encontraron un vehículo Volkswagen Golf accidentado contra un árbol en la calle 63 con carrera 70, cerca del Jardín Botánico de Bogotá. Dentro del automóvil fueron hallados los cuerpos sin vida de Karen Cecilia López Avendaño, de 34 años, y de su hijo de 10 meses. En el asiento del copiloto estaba Hugo Fernando Silva Soto, quien fue trasladado a un centro asistencial por lesiones leves.

En un primer momento, la hipótesis que manejaron las autoridades fue la de un accidente de tránsito. Sin embargo, los análisis forenses, la revisión de la escena y las pruebas recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llevaron a descartar esa versión.

Fiscalía reconstruyó los movimientos de Hugo Fernando Silva Soto

La investigación permitió establecer, según la Fiscalía, que el menor estuvo bajo el cuidado exclusivo de Silva Soto desde la tarde del 11 de diciembre de 2025 hasta el momento en que fueron encontrados los cuerpos. El ente acusador sostuvo que durante ese periodo el acusado habría causado la muerte del niño. Posteriormente, habría recogido a Karen Cecilia López y se habría desplazado con ella hasta el lugar donde ocurrió el supuesto accidente. Durante la audiencia, el fiscal explicó que el vehículo pertenecía a Jinet Daniela Méndez Suárez, actual pareja sentimental de Silva Soto, y señaló que la víctima no sabía conducir ni contaba con licencia, pese a que fue encontrada en la silla del conductor. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Silva Soto habría ubicado a Karen en el puesto del piloto para aparentar que ella manejaba cuando ocurrió la colisión. “Los muertos no conducen, y lo digo con mucho respeto”, afirmó el fiscal al explicar que la posición del cuerpo y los rastros encontrados en el automóvil permitieron establecer que la mujer no habría estado conduciendo al momento del impacto.

La Fiscalía también presentó registros de cámaras de seguridad, testimonios y análisis técnicos que, según su versión, demostrarían que la escena fue alterada. El ente investigador indicó que Silva Soto habría limpiado el vehículo, retirado elementos que podían comprometerlo, provocado el choque contra un árbol y acomodado el cuerpo de Karen Cecilia López Avendaño en el asiento del conductor. Por estos hechos, la Fiscalía imputó y acusó a Hugo Fernando Silva Soto como presunto responsable de los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y alteración de elemento material probatorio. Ahora será la etapa de juicio la que determine la responsabilidad penal del acusado frente a la muerte de Karen Cecilia López Avendaño y su hijo de 10 meses. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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