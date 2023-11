Petro, que se la ha pasado contra la pared en los últimos meses, hizo oídos sordos en los tres casos. Con la reforma a la salud se dedicó a tuitear en contra de la representante de los verdes Catherine Juvinao, quien en otros momentos apoyó al gobierno del cambio y ahora denuncia los micos que sus congresistas trepan en las reformas; por otro lado, acató la decisión de la Corte asegurando que les iba a tocar apretarle la correa a las tres ramas del poder, es decir, respondió diciendo que por culpa de ese fallo ahora tendrían menos plata para funcionar; y, finalmente, no escuchó las críticas del Metropolitano sino que direccionó toda esa a protesta a un supuesto ataque a su hija.

Dicen que el gran problema en la Casa de Nariño es que el presidente no les tira línea a sus ministros, ellos simplemente reciben órdenes a través de Laura Sarabia o de la cuenta en Twitter de Petro o de las ideas generales de sus discursos. Es común ver a los ministros contradecirse en cuanto a las políticas estatales o en cuanto a las razones por las que Petro falta a sus citas.

Falta liderazgo, dicen algunas voces. Tan es así, que en los últimos días se ha rumorado que el ahora embajador de Colombia en Londres regresará al país para ayudarle a Petro en algún cargo, incluso como posible Ministro de Defensa o del Interior. Estos días estuvo Barreras de paseo por el Congreso y se dice que tiró línea política, pero no encontró un pupilo, no hay un solo corporado del Pacto Histórico que tenga el don de unir a todos los congresistas y, mucho menos, que conozca el aparato político y burocrático como él.

Ahora bien, sobre su regreso, Barreras le dijo a W Radio: “A mí no me han ofrecido nada distinto que cumplir con mi tarea como embajador en el Reino Unido (...) Hay que estar loco para cambiar la tranquilidad por el exceso de trabajo, pero yo estoy loco de amor por Colombia, que necesita todas las manos para levantar, no solamente al Gobierno, sino también al país. En ese propósito tenemos que estar todos”.