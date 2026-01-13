MinDefensa responde a las denuncias de ‘chuzadas’ del MinJusticia (e) Idárraga, pero sigue sin aclararse qué hay detrás

En el gobierno de Gustavo Petro no es raro ver a sus propios funcionarios “unos en contra de otros”. Justamente, durante la mañana de este martes, el ministro de Justicia y exsecretario de Transparencia, Andrés Idárraga, afirmó en una entrevista radial que desde el Ministerio de Defensa, cartera encabezada por Pedro Sánchez, se habría dado la orden de interceptar sus comunicaciones. Pocas horas después, el mismo Sánchez aseguró que habló directamente con Idárraga y que está en “total disposición” para esclarecer lo ocurrido. “Sostuve una comunicación directa con el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga Franco, ante la denuncia realizada por él en medios el día de hoy”, afirmó el ministro de Defensa. Lea también: Los nexos del hermano de Piedad Córdoba con el Cartel de los Soles, ¿por qué Petro mencionó su extradición después de hablar con Trump? Además, señaló que le manifestó a Idárraga “todo el apoyo del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tanto para el esclarecimiento de los hechos como para brindarle la protección correspondiente”. Indicó que en esta llamada le reiteró al MinJusticia “total disposición” de su cartera. Y que también presidió una Junta de Inteligencia Conjunta, en la que se impartieron “lineamientos claros orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del ministro de Justicia (e)”.

Informó que ya se comunicó con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de poner a su disposición “toda la información y capacidades institucionales necesarias” para facilitar el avance de las investigaciones y el pronto esclarecimiento de los hechos. En su pronunciamiento, el ministro de Defensa subrayó que los organismos de inteligencia y contrainteligencia actúan dentro del marco legal vigente. En ese sentido, enfatizó que dichas entidades “no tienen autorización legal para realizar interceptaciones de comunicaciones, facultad exclusiva de las autoridades con función de Policía Judicial”.

Hasta el momento el ministro de Defensa no ha confirmado si sabía o no sobre estas presuntas ‘chuzadas’ a las comunicaciones del Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, quien aseguró que se registraron más de 8.700 infiltraciones a su teléfono. Además, dijo que en al menos 134 ocasiones le activaron ilegalmente la cámara y el micrófono. Según el informe de la firma que contrató, la infiltración se habría dado mediante el software Pegasus, que fue activado el 1 de noviembre a las 2 de la tarde y 32 minutos.

Este martes, el Reporte Coronell de Caracol Radio, Idárraga denunció que, desde que estuvo fungiendo como Secretario de Transparencia, miembros del Gobierno Nacional lo estarían interceptando. Según un informe forense realizado por una empresa internacional — por pedido del funcionario— la orden de hacerlo llegó desde el Ministerio de Defensa: "No confío en el ministro Sánchez", aseguró en la entrevista, y agregó que la infiltración habría sido financiada utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado. La razón, dice Idárraga, tendría que ver con sus investigaciones en torno a posibles vínculos entre miembros del Ejército y del sector Defensa con grupos armados ilegales. "Me quieren desprestigiar", aseguró en entrevista con el medio citado. Esto, porque cuando estuvo en esa dependencia del Estado, trabajó muy de cerca con temas de investigación que trataban presuntos nexos entre el Ejército y grupos armados ilegales.