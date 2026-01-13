MinDefensa responde a las denuncias de ‘chuzadas’ del MinJusticia (e) Idárraga, pero sigue sin aclararse qué hay detrás

En el gobierno de Gustavo Petro no es raro ver a sus propios funcionarios “unos en contra de otros”. Justamente, durante la mañana de este martes, el ministro de Justicia y exsecretario de Transparencia, Andrés Idárraga, afirmó en una entrevista radial que desde el Ministerio de Defensa, cartera encabezada por Pedro Sánchez, se habría dado la orden de interceptar sus comunicaciones. Pocas horas después, el mismo Sánchez aseguró que habló directamente con Idárraga y que está en “total disposición” para esclarecer lo ocurrido.
“Sostuve una comunicación directa con el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga Franco, ante la denuncia realizada por él en medios el día de hoy”, afirmó el ministro de Defensa.
Además, señaló que le manifestó a Idárraga “todo el apoyo del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, tanto para el esclarecimiento de los hechos como para brindarle la protección correspondiente”.
Indicó que en esta llamada le reiteró al MinJusticia “total disposición” de su cartera. Y que también presidió una Junta de Inteligencia Conjunta, en la que se impartieron “lineamientos claros orientados a apoyar las investigaciones y garantizar la seguridad del ministro de Justicia (e)”.