Falleció Germán Vargas Lleras: el vicepresidente y estadista que esquivó la muerte varias veces

Germán Vargas Lleras murió antes de poder volver a ser candidato presidencial. Su enfermedad se deterioró aún más y este viernes se confirmó la noticia de su fallecimiento a los 64 por un tumor cerebral que lo aquejaba desde hace años.
A finales de 2024 le concedió una entrevista a EL COLOMBIANO en la que expresaba su preocupación por el destino de Colombia para las elecciones que estamos viviendo: “Si la oposición llega dividida a 2026, no nos lo perdonaría el país”. Y atisbó riesgos en sus columnas, publicadas por este diario: la “toma” de la Corte Constitucional, la necesidad de proteger a las instituciones y la idea de que una Constituyente sería la puerta de entrada para seguir los pasos de la dictadura venezolana.
Desde su partido, Cambio Radical, hubo insistencia hasta finales del año pasado para que compitiera en las elecciones presidenciales, tal y como lo hizo en 2010 y 2018. También hubo un rumor de que haría parte de la lista al Senado de esa colectividad. Pero eso no ocurrió porque el exvicepresidente (2014-2017) estaba librando otra batalla contra la muerte, como tantas a las que se enfrentó durante su vida.
Primero llegó escondida en un libro bomba; luego, en un carro cargado con explosivos; años después, en el aire inestable de un helicóptero que casi cae sobre unas viviendas en Nariño. También apareció en su salud, bajo diagnósticos que pusieron a prueba a uno de los políticos más resistentes, temperamentales y persistentes de las últimas décadas en Colombia.