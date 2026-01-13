Los nexos del hermano de Piedad Córdoba con el Cartel de los Soles, ¿por qué Petro mencionó su extradición después de hablar con Trump?

EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo a registros del expediente judicial completo que una Corte del Distrito Sur de Nueva York adelanta contra Álvaro Fredy Córdoba, condenado hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, y otros dos acusados.
En el historial de actuaciones judiciales o criminal docket del caso, se evidencia un total de 81 actuaciones del proceso en ese despacho norteamericano. Se trata de un proceso que desnuda una operación encubierta de largo aliento de la DEA, diseñada desde Washington y coordinada a través de su oficina en Bogotá. La DEA no fue tras Córdoba de inmediato. Ese es uno de los hallazgos clave del expediente.
El caso del hermano de la exsenadora, fallecida el 21 de enero de 2024, vuelve a sonar debido a que el pasado 7 de enero el presidente Gustavo Petro, tras anunciar su primera llamada con Donald Trump, dijo ante sus seguidores en la Plaza de Bolívar: “Le dije que 700 traquetos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo”.