Los beneficios que tienen los jurados de votación en 2026

Ya se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, en las cuales se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Este proceso democrático se realiza en todo el país y cuenta con varios puntos de votación, los cuales cada persona puede elegir para seleccionar a su candidato de preferencia, independientemente de su ideología política: izquierda, centro o derecha.

Para garantizar el orden y la transparencia en la elección popular, la Registraduría Nacional del Estado Civil selecciona a un grupo de personas en cada región para que reciban, separen, clasifiquen y custodien la seguridad de los tarjetones, que serán contabilizados por estas personas, quienes reciben el nombre de jurados de votación.

Esta labor se realiza en todo tipo de elecciones populares, ya sean presidenciales (mayo), legislativas (marzo), de alcaldes o de gobernadores (marzo). Por tal motivo, es indispensable saber con anticipación si uno es seleccionado como garante de la democracia en Colombia.

Los beneficios de ser jurado de votación son varios. Entre ellos se encuentra la exoneración laboral o académica, que permite al trabajador o estudiante ausentarse de sus labores o clases para cumplir con la tarea asignada por la Registraduría.

El jurado de votación tendrá derecho a un certificado o constancia que acredita su cumplimiento en la tarea establecida. Este documento puede servir como constancia para presentarlo en universidades, así como para postular a concursos, becas, convocatorias o realizar trámites relacionados con la Registraduría.