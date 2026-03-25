Ciro Ramírez y ‘Las Marionetas’: chats, declaraciones judiciales y registros de visitas, las pruebas que lo llevaron a su condena

La Corte Suprema, en una sentencia de primera instancia, condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos por el caso conocido como ‘Las Marionetas 2’.

La Sala Especial de Primera Instancia determinó que Ramírez lideró un “entramado criminal con vocación de permanencia”, cuyo objetivo era direccionar recursos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) a través de la empresa Proyecta Quindío para beneficiar a la organización corrupta, que tenía el entonces senador Mario Castaño, condenado a 11 años y 8 meses por el caso y quien falleció en prisión el 18 de noviembre de 2023.

De acuerdo con el fallo contra Ramírez, conocido por EL COLOMBIANO, la investigación se cimentó sobre un robusto acervo probatorio compuesto primordialmente por chats de WhatsApp extraídos de los teléfonos de Alejandro Noreña Castro, exasesor de Castaño, y Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, los cuales permitieron establecer una secuencia cronológica de los hechos para direccionar los contratos.

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Durante la semana de la firma del convenio (noviembre de 2021), los chats muestran un seguimiento detallado de la bolsa de proyectos.

El 10 de noviembre, Noreña informó directamente al congresista Ciro Ramírez sobre los cambios en los montos adjudicados a Proyecta. Se lee en el fallo que Noreña le escribió al senador: “Dígale mentiras a Pablo [Herrera]... que usted fue el que salvó Quindío”, refiriéndose a gestiones ante el DPS para mantener ciertos proyectos.

A las 4:32 a. m. del 12 de noviembre del 2021, Katherine Rivera, de la UTL de Ciro Ramírez y hoy también procesada en el caso, le preguntó a Noreña si ya había llegado el convenio firmado, confirmando que las gestiones se extendieron hasta esa hora para burlar la Ley de Garantías.

En enero de 2022, Noreña afirmó enfáticamente: “Los proyectos son de Ciro Alejandro” y explicó que los senadores son quienes deciden qué contratistas ejecutan las obras.

Este chat fue clave para que la Corte Suprema probara que la bolsa contractual se consideraba un activo personal del senador para pagar favores políticos.

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También fue clave la versión del contratista Anderson González González, que detalló la estructura de la organización y el pacto de beneficios electorales a cambio de recursos públicos.

Además, la investigación incluyó registros de ingreso al DPS que confirmaron reuniones entre los implicados, testimonios de su asistente Katherine Rivera, documentos de inspecciones judiciales a la empresa Proyecta, registros de visitas en la cárcel La Picota y evidencias fotográficas de eventos políticos que para la Corte son evidencias del cumplimiento de las promesas de apoyo proselitista en favor del senador del Centro Democrático.

La trayectoria política de Ciro Ramírez ha sido cuestionada por sus antecedentes familiares, ya que es hijo de Ciro Ramírez Pinzón, quien fue condenado en 2011 por vínculos con grupos paramilitares en el escándalo de la parapolítica.

En medio de estas polémicas, en mayo de 2025 el entonces concejal de Bogotá Daniel Briceño, hoy congresista electo, llegó a manifestar públicamente que Ramírez no debía regresar al Congreso y que incluso su permanencia o eventual retorno debía ser rechazado, señalando que debía enfrentar su proceso judicial por fuera de cualquier cargo público.