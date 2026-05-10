El gobernador de Antioquia acompaña el último adiós a Mateo Pérez Rueda en Yarumal

A esta hora, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se encuentra en el municipio de Yarumal acompañando a la familia del periodista Mateo Pérez Rueda durante las honras fúnebres del joven de 24 años.
El mandatario regional ha seguido de cerca el caso y ha señalado directamente a alias Chalá, integrante de las estructuras bajo el mando de alias Calarcá, como el responsable del asesinato, Rendón ha sostenido que este crimen es una evidencia del fortalecimiento de grupos criminales en el marco de la política de paz total del Gobierno Nacional.
Entérese: “No se mata la verdad matando periodistas”, el plantón con el que se homenajeó en Medellín a Mateo Pérez