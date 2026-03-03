Capturan a una cabecilla del Clan del Golfo a cargo de la expansión de ese grupo en el norte del Valle

En una operación conjunta desarrollada en el barrio Buenavista de Montería, Córdoba, funcionarios de la Policía y la Fiscalía capturaron a Luz Daris Ramos Barón, conocida con el alias de Johana, señalada como presunta cabecilla logística del Clan del Golfo en el Valle.
De acuerdo con las autoridades, ‘Johana’ tendría una trayectoria criminal aproximada de diez años en la organización ilegal, desempeñando un rol clave en el sostenimiento logístico y la expansión territorial del grupo armado en esa región.